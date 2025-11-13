OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Los chilenos hablan de política en el trabajo? Sí, y ahora es más que para el plebiscito constitucional

    Con las elecciones a la vuelta de la esquina, un estudio mostró que las conversaciones sobre temas públicos se han vuelto parte del día a día en las oficinas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    MARIO TELLEZ

    Ad portas de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo, la política parece haberse tomado las conversaciones entre los trabajadores.

    En pleno clima electoral, un estudio reveló que el 70% de los trabajadores chilenos reconoce hablar de política en su entorno laboral, al menos algunas veces al mes, mientras que sólo un 6% asegura que nunca lo hace.

    De acuerdo al estudio Pulso Laboral, de Talana, las conversaciones sobre temas públicos se han vuelto parte del día a día en las oficinas: un 30% dice que se habla de política algunas veces a la semana, un 24% algunas veces al mes, y un 11% varias veces al día, confirmando que el contexto nacional permea cada vez más los espacios de trabajo.

    ¿Se habla de política en el trabajo? En la imagen, José AntonioKast y Jeannette Jara.

    Neutralidad y moderación, las actitudes dominantes

    El estudio –que encuestó a personas de distintos rangos etarios y cargos– muestra que si bien las conversaciones políticas están presentes, la mayoría prefiere mantener cierta distancia.

    Más de la mitad (54,7%) escucha pero evita opinar demasiado, mientras que un 31,3% participa activamente. Solo un 3,3% declara evitarlas por completo.

    En cuanto al nivel de comodidad, un 42,7% se declara neutral, un 26% cómodo y un 12% muy cómodo frente a estos temas. En cambio, el 17,3% se siente incómodo y un 2% muy incómodo, lo que refleja que, si bien la política está presente, no siempre se percibe como un terreno conflictivo.

    ¿Se habla de política en el trabajo? En la imagen, Johanes Kaiser y Evelyn Matthei.

    El sondeo también mostró que un 36,9% ha sentido la necesidad de moderar u ocultar su opinión política en el trabajo por temor a cómo pueda ser recibida. Aun así, un 51% considera que en su lugar de trabajo existe un ambiente de confianza o apertura para expresar opiniones diversas, aunque un 30% se mantiene neutral y un 18% en desacuerdo.

    Más conversación que antes

    En comparación con 2023, cuando Chile decidía en el Plebiscito constitucional, un 45% de los encuestados percibe que hoy se habla más de política en sus oficinas, reflejo del clima electoral actual.

    La muestra, compuesta mayoritariamente por trabajadores de entre 25 y 44 años (64,7%) y con cargos de jefatura o analista (76%), evidencia una alta participación de profesionales en niveles intermedios.

    Cuando las conversaciones sobre política entran al espacio laboral, no se trata de evitarlas, sino de gestionarlas con empatía y respeto.

    Bárbara Kübler, Chief Human Resources Officer de Talana, concluye que “el desafío está en promover culturas organizacionales que acojan la diversidad de pensamiento sin afectar la convivencia ni el bienestar. La tecnología nos permite medir el pulso de esos ambientes y acompañar a las empresas para fortalecer equipos más conectados y saludables”.

    Lee también:

    Más sobre:EleccionesMercado laboralTalana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    FACH concreta evacuación aeromédica de paciente crítico desde Rapa Nui

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Cuándo juega Chile contra Rusia y quién transmite el partido de la Roja

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales
    Chile

    Vodanovic reprocha cruce entre Manouchehri y Espinoza, pero marca que a ella como timonel no le corresponde dar lineamientos personales

    “Mañana ceso formalmente en el cargo”: Rodrigo Vidal asume sentencia del Tricel que anula elección como rector de la Usach

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas
    Negocios

    Fondo A lideró traspasos de fondos de pensiones por tercer mes y el E tiene las mayores pérdidas

    La predicción del CEO de JPMorgan sobre la duración de la semana laboral gracias a la inteligencia artificial

    Más de la mitad del sector metalúrgico espera los resultados de las elecciones para definir sus decisiones de inversión

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado
    Tendencias

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Por qué la investigación por el sabotaje al gasoducto Nord Stream divide a Europa y cómo se relaciona con Ucrania

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026
    El Deportivo

    Toda la delantera, sus dos ídolos y un portero: la lista de renovaciones que preocupa en la U de cara al 2026

    “Como técnico, una buena o mala decisión puede marcarte”: Esteban González define su futuro tras ser campeón con Coquimbo

    DT de Italia se lanza contra las Eliminatorias Sudamericanas: “Son diez y seis clasifican; acá los grupos son cerrados”

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte