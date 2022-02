Los desafíos de los próximos subsecretarios clave del área económica

Una serie de desafíos en sectores considerados claves para el gobierno electo son los que enfrentarán a partir de marzo de este año los subsecretarios. Estabilidad fiscal, reforma tributaria y un cambio sustantivo al sistema de pensiones son algunas de las tareas que el presidente Gabriel Boric pretende realizar, trabajo para el cual los subsecretarios, así como los ministros, son trascendentales.

Claudia Sanhueza, subsecretaria de Hacienda

Para acompañar al ministro Mario Marcel en Hacienda, el presidente Boric designó a Claudia Sahueza como subsecretaria. La economista de la Universidad de Chile, militante de RD, posee un doctorada en Economía por la Universidad de Cambridge.

La economista también ha participado en varias comisiones asesoras en temas de Trabajo y Equidad (comisión Meller), Reforma de Pensiones (comisión Bravo), Medición de Pobreza Multidimensional (MDS), Política de Apoyo COVID-19 (COLMED y Min. Hacienda) y Crecimiento y Sistema Tributario (comisión Vergara).

Entre sus desafíos estará enfrentar la reforma tributaria que ingresarán al Congreso. Según el plan de gobierno, la iniciativa busca elevar la carga tributaria en 5 puntos del PIB en los cuatro años de gobierno y 8 puntos en un plazo de ocho años. Entre las principales modificaciones se propone un nuevo régimen de impuesto a la renta para las grandes empresas, reducción de exenciones, Impuestos a la riqueza, Impuestos verdes, royalty a la gran minería, medidas contra la evasión y la elusión.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Marcel señaló que “es una reforma tributaria que tiene componentes distintos, donde lo que se refiere, por ejemplo, al impuesto a la renta, está mucho más focalizado en relación a los ingresos personales más que al de los de las empresas, incluyendo fundamentalmente el patrimonial. Ya que para que una reforma tributaria sea progresiva en términos distributivos, tiene que tocar el impuesto a la renta personal”.

Agregó además en esa línea el royalty a la minería y los impuestos verdes, marcando la diferencia con la reforma del 2014.

Pero además de dicha reforma, Sanhueza como subsecretaria también deberá entregar la trayectoria fiscal que se comprometerá el gobierno en sus cuatro años. Se trata del decreto que debe presentar en los primeros 90 días. Esto es clave para el sector privado, puesto que delimita el margen de acción en términos del gasto público tendrá el Ejecutivo.

En este tema, Boric entregó algunas señales de cómo será la gestión fiscal del presente año en su discurso en Enade 2022. Ahí mencionó que se cumplirá la meta de déficit fiscal estructural de 3,9% del PIB proyectada en el Presupuesto 2022, que se utilizarán para los nuevos gastos el fondo de libre disposición, (US$750 millones) y se hará uso de manera transparente de las reasignaciones que permite el erario fiscal. Todo esto con el objetivo de no estresar aún más la situación fiscal por la que atraviesa el país.

Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Javiera Petersen asumirá una de las tres subsecretarias del Ministerio de Economía: la de Economías y Empresas de Menor Tamaño. Petersen, militante del Partido Comunista, es economista de la Universidad de Chile y tiene un Magíster en Análisis Económico de la misma casa de estudios, además de un Master in Science en Política y Gobernanza Económica Mundial de la London School of Economics.

Petersen, que fue asesora económica del programa del precandidato Daniel Jadue, se ha especializado en desarrollo productivo y cambio estructural, políticas tecnológicas y de innovación, y la importancia de la banca de desarrollo para las estrategias de desarrollo de los países, y entre sus principales desafíos estará la reactivación económica a través de las Mipymes.

El programa de gobierno plantea el acceso al financiamiento directo a las micro y pequeñas empresas vía créditos, además de implementar medidas tributarias especiales “como la postergación del IVA y la condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia, y acompañando su proceso de transformación digital”, de acuerdo al texto.

En entrevista con Pulso en julio de 2021, Petersen señaló que “empresas que hoy día solo son viables porque pagan pocos salarios, probablemente no van a ser parte del modelo de desarrollo económico, pero esas no son las pymes. Vamos a hacer un apoyo sustantivo no solo para que puedan hacer pie al pago del salario mínimo”.

El Ministerio de Economía estará Encabezado por Nicolás Grau, quien deberá hacerse cargo de la propuesta del Banco Nacional de Desarrollo el cual financiaría la innovación y desarrollo de las pymes. Esto, además de desarrollar un plan especial de condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Christian Larraín, subsecretario de Previsión Social

La Subsecretaría de Previsión Social es una de las dos que dependen del Ministerio del Trabajo, y para el cupo el presidente Boric decidió nombrar a Christian Larraín Pizarro, exvicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Larraín es Ingeniero Comercial, con un bachiller en ciencias económicas, de la Universidad de Chile y magíster en Economía de la Université Catholique de Louvain-La-Neuve.

Sin duda que el mayor desafío de Larraín en su cargo será enfrentar la reforma de pensiones. Jeannette Jara, futura ministra del Trabajo y Previsión Social, dijo en entrevista con Pulso el domingo pasado que en su primer año espera partir el proceso de la reforma de pensiones “convocando a un diálogo social que va a incluir no solo al mundo parlamentario, sino que también a organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Además, la reforma de pensiones se llevará adelante con la gradualidad necesaria”.

Si bien hay aspectos que aún deben dilucidarse en el diseño del nuevo sistema, Jara apuntó que “los fondos previsionales de los trabajadores van a permanecer de la misma forma. Los fondos que ya están ahorrados no se van a tocar”, y destacó que “mi misión como ministra del Trabajo va a ser contribuir al gobierno, generando las bases para que podamos instalar un sistema de seguridad social en Chile, donde la esencia es tener un sistema de pensiones como un derecho humano, para que desde lo colectivo se asuman los riesgos del envejecimiento. Hoy se asume el riesgo individualmente”.

Al respecto, Larraín ya ha mostrado sus ideas. En una columna publicada en Pulso en diciembre del año pasado, el futuro subsecretario junto a Andras Uthoff, escribieron sobre el sistema de pensiones que “la lógica individualista y meritocrática del actual sistema, donde se entrega a los individuos decisiones complejas, que debe realizar en forma desinformada y con total asimetría de información, es ajena a la seguridad social, transfiriendo a los individuos todos los riesgos del sistema (desempleo, rentabilidad y longevidad)”.

Por ello, apuntaron que “la administración privada de los ahorros previsionales, ha fracasado como sistema de pensiones en Chile. No fue capaz de ocuparse de su funcionamiento integral: de actualizar sus parámetros; de fortalecer su relación con los mercados de trabajo, y no sólo con los financieros; de garantizar su legitimidad; y, de pagar su deuda con quienes ya participaron del sistema y obtuvieron malas pensiones. Creemos que, para cumplir con estos desafíos, se requiere de un cambio estructural hacia un verdadero sistema mixto”.

Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo

También dependiente del ministerio que comandará Jara, está la Subsecretaría del Trabajo, para la cual el gobierno electo designó a Giorgio Boccardo.

El militante de Comunes es sociólogo de la Universidad de Chile con un Magíster en Estudios Latinoamericanos y un Doctorado en Ciencias Sociales (título en trámite) de la misma casa de estudios. Además, es académico e investigador de la Universidad de Chile.

El futuro subsecretario tendrá que hacerse cargo de una de las propuestas clave del próximo gobierno: el proyecto de ley que busca reducir las horas laborales desde 45 semanales a 40.

De hecho, Jara planteó en entrevista con Pulso que junto con el tema previsional y empleo, dentro del primer año de su gestión quiere priorizar “una jornada laboral de 40 horas que sea consistente con el buen vivir, que es el eje central de nuestro programa de gobierno, y haremos todas las gestiones que sean necesarias para poder avanzar legislativamente en este proyecto, sobre todo considerando que muchas empresas ya tienen jornada de 40 horas y es, además, lo que se está mirando hacia los países de la OCDE”.

Adicionalmente, el presidente electo prometió generar nuevos empleos, además de recuperar el empleo femenino, el cual se ha visto golpeado por la crisis del covid-19. En ese sentido, espera recuperar 500 mil empleos femeninos mediante subsidios al empleo, inversión pública, fortalecimiento de los programas de cuidado y capacitación laboral.