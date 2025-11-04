OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Los multifondos de pensiones anotan su mejor racha en más de diez años durante octubre

Por quinto mes consecutivo, todos los multifondos anotaron resultados reales positivos, algo que no ocurría desde 2014.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
MARIO TELLEZ

Octubre fue un mes positivo para todos los multifondos, según informó Ciedess. Dentro de los fondos que destacaron estuvieron los D y C, que fueron beneficiados principalmente por el desempeño de los activos locales, tanto de renta fija como variable.

Ante este contexto, todos los multifondos anotaron resultados positivos por quinto mes consecutivo, lo que no ocurría desde 2014, dijo Ciedess.

Según el boletín de Ciedess, los fondos más riesgosos, tipos A y B, registraron ganancias de 0,43% y 0,58% respectivamente.

“La rentabilidad obtenida por los fondos A y B se debe al resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable. ‘A nivel externo, destacaron los retornos positivos en los principales índices internacionales (salvo China), siendo contrarrestados por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registró un incremento del Ipsa’”, comentó.

En detalle, “durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a las nuevas tensiones comerciales entre EEUU y China, el cierre gubernamental en EEUU y los máximos históricos alcanzados en Wall Street (en el marco de buenos resultados de empresas, pronósticos de más recortes de tasas por parte de la Fed y acercamientos EEUU-China). Por su parte, China mostró un descenso debido a la guerra arancelaria y cifras económicas bajo lo esperado. A nivel interno, el IPSA también anotó nuevos niveles históricos, impulsado mayormente por el panorama internacional y los pronósticos electorales”.

Por su parte, el fondo de riesgo moderado, tipo C, presentó un alza de 0,62%.

Mientras que, los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 0,84% el tipo D y 0,53% el tipo E.

El desempeño de los fondos D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y de los instrumentos de renta fija extranjeros. “Al respecto, se registró un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatruu subió 0,44%; mientras que a nivel local se observó una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”, dijo Ciedess.

Acumulado en 2025

En lo que va de año, de enero a octubre, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos. Los fondos más riesgosos, tipos A y B, registran retornos de 14,74% y 13,04% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presenta un alza de 11,57%.

Por su parte, los fondos más conservadores obtienen ganancias de 9,47% para el tipo D y 7,42% el tipo E.

“Los fondos A y B mostraron su mejor retorno acumulado para el período enero-octubre desde 2017 y 2009 respectivamente, mientras que para los fondos C, D y E fue su mayor resultado desde 2019”, resaltó Ciedess.

Más sobre:PensionesEconomía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

“Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda”: Jara insiste con críticas a Presupuesto 2026

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

3.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

4.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

5.
Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Tras oficio de diputados UDI: Contraloría da 10 días de plazo al gobierno para justificar financiamiento de defensa de Pardow en AC

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Colombia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”
Chile

Director de la PDI por triple homicidio en la Reina: “Tiene motivaciones bien claras, definidas”

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024
Negocios

La informalidad laboral alcanzó su mayor nivel desde fines de 2024

Los multifondos de pensiones anotan su mejor racha en más de diez años durante octubre

El plan de Telefónica apunta a cuatro países y su operación en Chile no aparece en el listado a la espera de su venta

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele
Tendencias

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

“Es un milagro”: el relato del único sobreviviente del accidente de Air India en el que murieron 241 personas

6 claves para evitar ser víctima de ciberataques bancarios, según Kaspersky

Los tuvo que separar un rival: el tenso cruce entre Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde en Argentina
El Deportivo

Los tuvo que separar un rival: el tenso cruce entre Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde en Argentina

Dónde y a qué hora ver a Midtjylland vs. Celtic por la Europa League

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel
Cultura y entretención

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel

“Dime cuando tú vas a volver”: Querida, Juan Gabriel y la locura de una canción estelar

Angus Young: el último guardián de AC/DC

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin
Mundo

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Fallece el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años 

Corea del Sur dice que Corea del Norte realizó disparos de artillería durante la visita del secretario de Defensa de EE.UU. a la frontera

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week