    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Meta estaría en conversaciones con la matriz de Google para una inversión de chips, sector donde Nvidia ha logrado tener un dominio.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo

    Las acciones de Nvidia caen en las operaciones antes del inicio de Wall Street ante los planes de Meta para invertir en chips de Google ligados a la inteligencia artificial (IA).

    El medio The Information publicó que la matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram está considerando utilizar las unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google para sus centros de datos en 2027. Además, Metra podría arrendar TPU de la unidad en la nube de Google el próximo año, según informó el medio.

    Las características de los TPU de Google son su función especializada para las tareas y el desarrollo de la IA.

    “Si Meta utiliza las TPU, sería una gran victoria para Google y una posible validación de la tecnología”, resalta CNBC. Esto en el contexto de que Meta es uno de los mayores inversionistas en IA.

    Mientras que Nvidia lidera en el rubro de los chips para el desarrollo de IA con sus unidades de procesamiento gráfico (GPU). “Es poco probable que el dominio de Nvidia se vea afectado a corto plazo, pero las TPU de Google añaden más competencia al mercado de semiconductores para IA”, agrega la nota de CNBC.

    En tanto, Bloomberg comentó que “un acuerdo ayudaría a consolidar las TPU como una alternativa a los chips de Nvidia, el estándar de oro para las grandes empresas tecnológicas y startups, desde Meta hasta OpenAI, que necesitan potencia de procesamiento para desarrollar y ejecutar plataformas de inteligencia artificial”.

    Mike Blake

    “Google ya había cerrado un acuerdo para suministrar hasta un millón de chips a Anthropic PBC. Aun así, Nvidia sigue dominando el mercado”, agregó.

    En ese momento, el analista de Seaport, Jay Goldberg, dijo a Bloomberg que calificó el acuerdo de Google con Anthropic PBC como una “validación realmente poderosa” para las TPU. “Mucha gente ya lo estaba considerando, y probablemente mucha más gente lo esté considerando ahora”, afirmó.

    Ante este contexto, las acciones de Alphabet Inc., propietaria de Google, avanzaban hasta un 3,21% en las últimas operaciones, mientras que las de Nvidia caían un 3,60%.

