Los tres cambios que alista Trabajo para flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 horas

El próximo 26 de abril será otra fecha clave para la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Ese día, las empresas deberán ajustar su jornada de 44 a 42 horas semanales. Esta es la segunda reducción establecida en la Ley de 40 horas que comenzó a regir el 26 de abril de 2024. En esa ocasión, la jornada laboral bajó de 45 a 44 horas. Con ello se dio el puntapié inicial al cuerpo legal que impulsó la administración de Gabriel Boric, y cuya aplicación es gradual en un lapso de cinco años, con disminuciones cada dos años. Así, en 2028 la jornada quedará en 40 horas semanales.

Pero ahora el gobierno recién asumido de José Antonio Kast, si bien se ha comprometido con la implementación de la ley, busca introducirle algún grado de mayor flexibilidad. Así lo ha expresado el nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien abrió la puerta para analizar los dictámenes que fijan los criterios para la reducción de la jornada, señalando que “ocuparán todas las facultades normativas que nos confiere (la ley). Nosotros venimos a gobernar, no a administrar lo que hay. Pero nuestra meta principal es poder bajar el desempleo”.

En conversación con Pulso, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, raya la cancha sobre lo que pretende hacer el Ejecutivo en la materia y sale al paso de dudas e interpretaciones al respecto.

“La ley de 40 horas se va a mantener intacta en su cronograma, que es lo que hemos dicho. En abril vamos a tener 42 horas semanales y en el 2028 se llegará a las 40 horas semanales. En ese sentido, no hay ningún tipo de cambio”, asegura.

Vina del Mar, 30 de abril de 2024. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadisticas de Chile (INE) indico que la tasa de desocupación en el pais durante el trimestre enero – marzo del presente ano se ubico en 8,7 por ciento. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

Un último dictamen que emitió la Dirección del Trabajo (DT) a fines de febrero de este año, puntualizó la forma en que se debe recortar la jornada. Allí se establece que, de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, “en el caso de que la jornada laboral original de 45 horas estuviese distribuida en 5 días, el empleador deberá disminuir una hora en tres días que formen parte de la jornada semanal”.

También se instruye que dicha reducción deberá concretarse al término de la jornada. Y en caso de que la jornada laboral original de 45 horas estuviese distribuida en 6 días, plantea que “el empleador deberá disminuir en tres días al menos 50 minutos, y la fracción de 30 minutos en otro día de la misma semana”.

Todo esto tampoco está en cuestión, afirma Rosende. “Nosotros hemos sido bastante claros: la reducción de una hora diaria va a seguir siendo así en jornada de cinco días. El dictamen está conforme a la Ley de 40 horas y a su ley interpretativa, por lo que vamos a seguir en el mismo rumbo”, sostiene.

Las modificaciones

Sin embargo, el hecho de que se mantengan la gradualidad y la forma de ajustar la jornada no significa que el nuevo Ejecutivo no hará modificaciones. Se actuará vía dictámenes, explica el subsecretario Rosende, reformulando tres aspectos de la aplicación de la Ley de 40 horas: banda horaria, artículo 22 inciso 2 y la hora de colación dentro o fuera de la jornada de trabajo.

“El foco está en mejorar su implementación y trabajar en la utilización de medidas de flexibilidad que ya establece la ley, pero que de alguna forma están subutilizadas como las bandas horarias, ciclos de trabajo, descansos compensatorios, todas medidas que permiten adaptar la jornada a la realidad de las personas y de las empresas”, subraya Rosende.

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El subsecretario defiende la idea de incorporar una mayor flexibilidad a la jornada laboral: “Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo y no de reducir derechos laborales. Y también fuera del horario laboral de las personas, en la vida familiar”. Por ello especifica que “con esta revisión de dictámenes no se pretende hacer elegir entre derechos laborales y empleo, sino que lograr ambos objetivos. Para eso requerimos ajustes responsables, diálogo y también evidencia”.

Uno de los dictámenes apuntará a la regulación de cómo se aplica lo que se denomina “banda horaria”. Actualmente la ley señala que permite a los trabajadores que sean padres, madres o tengan el cuidado personal de niños o niñas de hasta 12 años, adelantar o retrasar hasta en una hora su ingreso al trabajo, ajustando igualmente la salida, dentro de un rango de 2 horas. Por ejemplo, si la entrada es a las 09:00, el trabajador puede ingresar entre las 08:00 y las 10:00, ajustando su salida en la misma proporción.

Para el gobierno esa forma de aplicar la ley no permite acuerdos entre trabajadores y empleadores. “Muchas veces existen acuerdos internos entre los propios empleadores y trabajadores para la aplicación de la banda horaria, pero la DT se transforma, en virtud de las interpretaciones que ha dado hasta ahora de la ley, en la piedra de tope, y creemos que eso no puede seguir existiendo”, indica Rosende. Por ello, lo que se buscará es permitir la existencia de esos acuerdos, sin las restricciones que impone la DT.

Otro cambio se centrará en el inciso 2 del artículo 22, que excluye de la jornada laboral a cierto tipo de funciones. Rosende manifiesta que la actual interpretación de la DT es muy restrictiva, “incluso más allá del espíritu de la ley”.

El dictamen vigente de la DT establece que “quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración; y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas”.

Y la tercera modificación revisará cómo se considera la colación en la jornada de 40 horas semanales. Actualmente, para la DT la reducción de la jornada diaria y semanal “no puede ser imputada bajo ningún presupuesto fáctico, al lapso diario destinado a la colación. Por lo tanto, la reducción de tiempo de la jornada laboral se debe aplicar al término o inicio diario de esta, en caso de existir acuerdo entre las partes, o solo al término a falta de acuerdo”.

En este punto, el subsecretario plantea que “lo que queremos es que esto no se transforme en una reducción horaria que vaya más allá del espíritu que tuvo desde un principio la Ley de 40 horas”.