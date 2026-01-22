SUSCRÍBETE POR $1100
    Luis Eduardo Escobar sostiene sus dudas sobre el plan fiscal de Jorge Quiroz: “Muchos anuncios, pero poco contenido”

    El economista que acompañó a Jeannette Jara en la carrera presidencial planteó que existen las mismas dudas que había en campaña sobre el plan fiscal del presidente electo José Antonio Kast.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El economista responsable del programa económico de la candidatura de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, sostuvo sus dudas sobre el plan fiscal del presidente electo José Antonio Kast, el que plantea una reducción de US$6.000 millones.

    A juicio de Escobar, las últimas exposiciones del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no responden las interrogantes que se plantearon durante la campaña presidencial.

    “Lo que ha hecho son muchos anuncios, pero poco contenido. Todavía no explica cuál es (el plan) y de dónde va a reducir los US$6.000 millones”, dijo en conversación con Cooperativa.

    Sobre el ajuste fiscal de US$6.000 millones que propuso Kast durante su campaña presidencial, la última referencia de Quiroz fue que se fijaron un recorte de esa magnitud porque “si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, 4%. Llegar al 4% el último año. Y pones la rebaja tributaria. El sistema se equilibra con US$6.000 millones de ajuste, aproximadamente”.

    El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    Quiroz dijo que “parece razonable (…) que una parte relevante se haga el primer año. Porque normalmente los ajustes que no se hacen el primer año, no se hacen. Y una segunda parte que se haga por medio de leyes, sobre todo de contención de gastos. Hay muchas que salieron de la comisión de ajuste del gasto que convocó el ministro Marcel. Vamos a tomar varias de esas ideas, son ideas buenas”.

    Una explicación que para Escobar no fue satisfactoria.

    Esa ha sido la gran duda, y esa ha sido la gran exigencia, y me acuerdo de (el exministro de Hacienda, Ignacio) Briones, tratándolo muy duramente en en los debates, diciéndole: ‘Muestra dónde van a reducir el gasto’, y Quiróz siempre diciendo, mira, no lo vamos a anunciar porque eso puede generar conflictos políticos innecesarios”, recordó.

    De esta forma, enfatizó que el próximo ministro Quiroz, en su exposición de este miércoles en Clapes UC, no profundizó el tema. “No dijo nada específico, dijo que tenía una planilla Excel con cuarenta líneas que estaban divididas entre decretos, leyes y gestión, pero no dijo cuáles eran los títulos de esas cuarenta líneas”, dijo.

    Escobar también apuntó que el próximo secretario de Estado “dice que se va a guiar en parte por lo que propuso la comisión de exdirectores de Presupuestos, que es una base sobre la cual estábamos todos más o menos de acuerdo, en que había elementos sobre los cuales ahí se podía trabajar, pero no ha dicho cómo va a recortar el gasto público, en qué específicamente”.

    De igual forma, Escobar valoró el trabajo previo a la llegada a la Moneda que mencionó Quiroz, pero reiteró sus reparos a la falta de detalles de la medida.

    Archivo: Luis Eduardo Escobar junto con Jeannette Jara. Diego Martin

    En relación con el plan tributario del gobierno de Kast, donde se plantea que es posible rebajar la tasa de impuesto corporativo en los próximos seis meses de gobierno, Escobar comentó que un plan así no califica como una reforma grande.

    “Ellos dicen que quieren bajar la tasa de impuestos en cuatro puntos porcentuales. Entonces, eso no es una gran reforma (...) Este gobierno lo que quiere hacer es simplemente reducir los impuestos corporativos o las utilidades de las grandes empresas en particular. Y eso debería ser mucho más fácil”, dijo.

    “Es una negociación en la que yo creo que Quiroz tiene razón. Es prácticamente diputado por diputado y senador por senador. Y lo importante sería tenerlo claro para la presentación del próximo presupuesto. Y por eso la fecha de septiembre. Porque a fines de septiembre de este año van a tener que presentar el presupuesto del año siguiente. Entonces tienen que tener resuelto el problema tributario”, añadió.

    En relación con la desregulación para acelerar la inversión en Chile, Escobar coincidió con el diagnóstico de que existe un problema en la tramitación de permisos, un tema que hay que seguir resolviendo tras el proyecto de permisos sectoriales que impulsó el gobierno del Presidente Garbiel Boric. Sin embargo, también apuntó a la importancia de la regulación para evitar casos como las megatorres de Estación Central.

    “Eso fue por falta de regulación, porque no había ninguna regulación que le pusiera límites a la altura de los edificios”, recordó.

    De cara al trabajo en la materia, Escobar apuntó a cambios de leyes para que organismos “semiautónomos”, que a juicio del economista “toman decisiones sin tener ninguna consideración sobre el impacto de sus decisiones sobre el resto de la economía”, mejoren su desempeño en la tramitación de proyectos.

    “Lo que no hizo este gobierno, porque yo creo que no se quisieron comprar el pleito y porque la ministra (de Medio Ambiente, Maisa Rojas) tampoco estaba convencida de que era necesario, era modificar la Ley de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, añadió.

    Más sobre:EconomíaJosé Antonio KastLuis Eduardo Escobar

    COMENTARIOS

