Ministra Rojas defiende criterios ambientales tras rechazo a Dominga: “Un buen estudio de impacto avanza y fluye rápidamente”

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, defendió los criterios ambientales del gobierno y reafirmó esta mañana la postura del Ejecutivo frente a Dominga, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara el sábado el rechazo a la iniciativa de Andes Iron, ratificando así lo resuelto por el Comité de Ministros.

En entrevista con T13 Radio, la secretaria de Estado descartó que el Ejecutivo mantenga un sesgo en la entrega de permisos para grandes inversiones.

Al respecto, señaló que el caso de Dominga representa una excepción: “Cuando contamos con un buen estudio de impacto ambiental, los proyectos avanzan y fluyen rápidamente”, explicó Rojas.

La titular de la cartera añadió que la propuesta, que contempla una inversión de US$ 2.500 millones, presenta “falencias muy importantes” y que por eso el Comité de Ministros, del cual forma parte, lo ha rechazado tres veces.

“La consecuencia del fallo de la Corte de Apelaciones, informado el sábado, es que deja en pie la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025 que rechazó el proyecto”, dijo la autoridad.

Rojas reflexionó también que su responsabilidad es resguardar el patrimonio natural del país, del cual los chilenos se sienten muy orgullosos.

“Y ahí el archipiélago de Humboldt es obviamente la parte en que nosotros nos hemos estado enfocando”, comentó.