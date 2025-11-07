OFERTA ELECCIONES $990
    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    En cuanto a las licencias médicas la Superintendencia de Seguridad Social decidió dictar instrucciones que permiten armonizar la obligatoriedad del voto con el cumplimiento de reposo.

    Por 
    Patricia San Juan
    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar.

    El Ministerio del Trabajo, el Servicio Electoral (Servel), la Dirección del Trabajo (DT) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), realizaron un llamado a respetar la normativa que resguarda los derechos laborales y electorales los trabajadores durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16 de noviembre.

    Ese día es feriado legal para los malls y strip centers administrados bajo una misma razón social, por lo que dichos recintos recintos deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, desde las 21.00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06.00 horas del lunes 17 de noviembre.

    En cambio, el resto del comercio, como supermercados, grandes tiendas o locales independientes, podrá operar con normalidad, siempre garantizando el derecho de los trabajadores a ejercer su voto.

    En efecto todas las personas que deban trabajar ese día cuentan con un permiso mínimo de tres horas para sufragar, sin que ello implique descuento de remuneraciones ni represalias.

    El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó la importancia de garantizar tanto la participación ciudadana como el respeto de los derechos laborales durante la jornada electoral.

    La legislación también contempla permisos especiales con goce de remuneraciones para quienes hayan sido designados vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados ante la Junta Electoral, durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de dichas funciones.

    Andres Perez

    Licencias médicas

    El superintendente (s) de Seguridad Social, Luis Díaz, informó que la entidad emitió lineamientos para que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad.

    “A propósito de múltiples consultas, la Superintendencia de Seguridad Social decidió dictar instrucciones que permiten armonizar la obligatoriedad del voto con el cumplimiento de reposo. Entonces, la persona que está con licencia médica, y tomando en cuenta la prescripción médica y su estado de salud, puede efectivamente cumplir con la votación, siempre en una mirada muy responsable y cuidando no poner en riesgo la recuperación. De esta forma, el asistir a votar no se va a considerar un incumplimiento reposo”, aclaró.

    Asimismo, indicó que los trabajadores que en el trayecto de su casa al trabajo pasan a votar, o aquellos que lo hacen en el transcurso de la jornada laboral, en estos espacios también estarán cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo en caso de cualquier siniestro que ocurra a propósito de ejercer el derecho a voto.

    Esta es una elección con voto obligatorio y las personas que no concurran a votar pueden estar sujetas a multas que van entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.771 y $104.313).

    Fiscalización laboral

    La Dirección del Trabajo anunció que recibirá denuncias el domingo 16 de noviembre entre las 09.00 y las 14.00 horas a través de su canal de atención telefónica: 600 450 4000.

    Las materias fiscalizables serán las siguientes:

    1-No otorgamiento del feriado legal y obligatorio a trabajadores del comercio comprendidos en el numeral 7 del artículo 38 del Código del Trabajo, en centros o complejos administrados bajo una misma razón social.

    Las multas para las empresas que no cumplan con la normativa son de entre 3 y 60 UTM (entre $208.626 y $4.172.520), según el tamaño de la empresa.

    2- Negativa a otorgar permiso a vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados de Junta Electoral. En este caso las multas también son entre 3 y 60 UTM.

    3- Incumplimiento del permiso de tres horas para sufragar. También con multas de entre 3 y 60 UTM. El valor de la UTM en noviembre de 2025 es de $69.542.

