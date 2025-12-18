SUSCRÍBETE POR $1100
    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Daza reconoció hace un par de días que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno del republicano, luego de la visita de Kast a la Casa Rosada, donde también se reunió con el presidente argentino, Javier Milei.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Qué dijo Mario Marcel sobre José Luis Daza. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El exministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la trayectoria del viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, ante su eventual llegada al gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

    Daza reconoció hace un par de días que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno del republicano, luego de la visita de Kast a la Casa Rosada, donde también se reunió con el presidente argentino, Javier Milei.

    José Luis es un economista muy calificado, con mucha experiencia, hasta hace poco en el mundo financiero. Ahora, en Argentina, ha estado mucho más involucrado en política pública”, declaró Marcel en conversación con radio Infinita.

    “En fin, es una persona muy calificada y muy respetada. Entiendo que eso quedó sujeto a varios actores que tienen que resolver sobre una materia de ese tipo”, agregó.

    Fuentes cercanas al comando republicano revelaron que Kast le planteó a Daza hacerse cargo del futuro triministerio de Economía, Minería y Energía, que incluiría el diseño de la administración entrante.

    Respecto de dicha figura bi o triministerial, el exjefe de la billetera fiscal recordó que, “a propósito de los bi o triministerios, eso ya se ha hecho en Chile en otras oportunidades. De hecho, hoy mismo hay un biministro que está actuando como tal”. Ello en referencia a Álvaro García.

    Marcel señaló que uno de los “problemas serios” en materia de gestión pública que enfrenta Chile es la rigidez de las estructuras ministeriales, que difiere de lo que ocurre en otros países, donde comúnmente de modifica la estructura de la administración pública para hacerla más funcional según el propósito de cada gobierno, lo que implica, a su vez, fusionar, separar o eliminar carteras.

    “Eso en Chile no se puede, por eso recurrimos a esta figura de los biministros o triministros, pero cuando esos biministros o triministros se nombran, se dan rápidamente cuenta de que los ministerios igual tienen sus propias estructuras, sus propias dinámicas, no es como fusionar instituciones”, explicó el economista.

    “Ojalá que eso, que surgió en un momento en el debate constitucional, aprovechemos de pensar cómo podemos generar esa flexibilidad al comienzo de una administración, que parece bastante lógico. Si el presidente de la República se va a hacer cargo del gobierno, por qué no puede estructurar el gobierno de la manera que le parezca más adecuada. Eso en la gran mayoría de los países funciona de esa manera, pero desgraciadamente aquí en Chile no”, finalizó Marcel.

    Rebaja de impuestos

    El programa de José Antonio Kast en materia económica contempla reducir la tasa del impuesto de primera categoría del 27% actual a 23%, para todas las empresas medianas y grandes. Además, el republicano ha enfatizado como ejes de su gobierno la austeridad fiscal y la reducción del Estado.

    Qué dijo Mario Marcel sobre José Luis Daza Pablo Vásquez R.

    Respecto a la primera medida, Marcel señaló que “una rebaja de impuestos depende de si está compensada o no compensada fiscalmente. Recordemos que durante un buen tiempo este gobierno propuso una rebaja de la tasa de impuestos de primera categoría, pero propuso una rebaja compensada fiscalmente para que no hubiera un deterioro de las cuentas fiscales”.

    “Entonces, eso todavía en lo que sean las decisiones que tome el próximo gobierno, esa va a ser una decisión bien importante, o sea, lo que se está viendo es que está en sus objetivos más inmediatos reducir esa tributación en las empresas, pero hay que ver si está adecuadamente compensado o no, se verá cuando haya una propuesta más específica”, añadió el exministro.

    En tanto, “respecto al tamaño del Estado, eso ya cae en un plano más ideológico y por supuesto los gobiernos tienen sus preferencias ideológicas, pero lo que tenemos que tener claro es que, en Chile, más allá de las ideologías, hay una serie de factores que están presionando constantemente las cuentas fiscales, el gasto en particular, la más importante de las cuales es el envejecimiento de la población, lo que significa más gasto en pensiones y más gasto en salud”.

    “Entonces, junto con los temas que sean más ideológicos, que siempre son legítimos, también hay que ser pragmáticos y reconocer cuales son factores más estructurales que están incidiendo sobre las finanzas públicas y ver cómo resolverlo”, finalizó Marcel.

