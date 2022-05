Mario Marcel por consulta ciudadana sobre comercio exterior: “No tuvimos conocimiento previo de esta propuesta”

El gobierno prepara una consulta ciudadana sobre política de comercio exterior, para delinearla y legitimarla. Excancilleres y expertos han criticado el proceso participativo, ya que dicen que podría generar mayores incertezas ante socios estratégicos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que no tuvo conocimiento previo de la propuesta y que se informará para ver el diseño.

“Los ministros en general no tenemos posturas personales, sino que en función de las carteras que encabezamos. En este caso, en particular, no tuvimos conocimiento previo de esta propuesta, por lo tanto, vamos a tener mucho interés en informarnos al respecto para saber cuál es el sentido, cuál es el diseño que se ha establecido o que se está proponiendo. Y por supuesto es parte del trabajo interno del gobierno, y hubiese sido preferible que se hiciera antes (informar internamente), pero si ya está ahí esa propuesta la miraremos con interés”, sostuvo el secretario de Estado en el Congreso.

Un grupo de expertos y exministros de Relaciones Exteriores alertaron sobre la complejidad de someter materias de esta naturaleza a un proceso así. Al respecto, Marcel señaló que “quizás el concepto de legitimidad, dependiendo de donde uno lo ponga, puede inducir cierta confusión. Todos sabemos que los tratados comerciales de Chile han sido aprobados por este Congreso, todos los tratados que están vigentes. En el futuro seguirá ocurriendo lo mismo, de manera que aquí hay esa base institucional, democrática, que es bien sólida y evidente”.

Al ser interrogada sobre el desconocimiento de esta consulta ciudadana por parte de Mario Marcel, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, indicó que se reunirá con el ministro en los próximos días, y que no fue informado porque es un proceso interno de Cancillería.

“No se le informó, porque esto es un tema interno de la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Pero quiero insistir en un tema que me parece fundamental: esto no es vinculante, es una consulta que está haciendo el subsecretario y va a ser un insumo, entre muchos otros, para fijar la política de comercio exterior. Ahora, yo tengo una reunión con el ministro Marcel, no sé, mañana o pasado, para hablar de esto y otros temas más”, señaló.

Posteriormente, la canciller indicó que la consulta no es respecto de ningún tratado en particular, y que será un insumo para el presidente defina esta política. Los TLC se legitiman a través de la discusión parlamentaria”.

El gobierno prepara un proceso de participación ciudadana que se llevará a cabo entre agosto y octubre de este año, para “legitimar” las decisiones que se tomen en este ámbito durante esta administración y, a su vez, dar certeza a todos los stakeholders, sobre todo en el marco de la revisión de algunos tratados de libre comercio, según se indicó.