Mario Marcel reaparece luego de su salida del Ministerio de Hacienda

El 21 de agosto de este año fue la última aparición pública del exministro de Hacienda, Mario Marcel, donde explicó su sorpresiva renuncia. Ahora, luego de casi un mes de su salida, Marcel reapareció.

El economista y también expresidente del Banco Central apareció en la esfera pública vía su cuenta de X y envió un mensaje por la red social en la que no publicaba desde el 6 de febrero del 2024.

“ Quiero agradecer a todos quienes me enviaron mensajes de aprecio , incluidos muchos que me han detenido en la calle, expresando apoyo o agradecimiento", dijo Marcel en su cuenta de X.

En el breve mensaje, el economista añadió: “Puse toda mi energía durante 3 años 1/2 en sacar adelante nuestra economía”.

A una hora de la publicación del mensaje, el grueso de los comentarios eran positivos y, en menor medida, otros negativos.

Otra red social que tiene Marcel es Linkedin, pero su perfil no pública desde que anunció que asumió como ministro de Hacienda, hace ya un poco más de tres años.