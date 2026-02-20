SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Un informe de la Acnur y la CNC concluyó la necesidad de simplificar los procesos de contratación de inmigrantes o refugiados. Además, el sondeo arrojó que los trabajadores extranjeros no reemplazan a los chilenos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) analizaron el mercado laboral para los refugiados y migrantes en el país, donde una de las principales trabas es la falta de conocimiento de la normativa y la burocracia.

    Para ello, realizaron una investigación que combinó encuestas a 204 empresas de diferentes tamaños y sectores, con 20 entrevistas en profundidad a líderes de Recursos Humanos y gerencias. El principal resultado es que un 36,8% de los consultados señaló que la principal dificultad para contratar a una persona extranjera era que no tenía su estado migratorio regulado. Luego se menciona la no existencia de documentos requeridos (8,8%). A este grupo se suma un 1,5% que dijo tener desconocimiento de la normativa.

    Aún hay dos tercios que ven dificultades, lo que da cuenta de que aún hay espacios para mejorar los procesos, sobre todo en lo referido a información legal y acompañamiento administrativo”, dice el informe.

    En contraposición, un 32,4% manifestó que no tenía ninguna dificultad. Otra de las razones para no contratar fue la falta de vacantes disponibles (5,9%).

    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Otro de los temas evaluados fue el conocimiento que tienen las empresas respecto a la legislación laboral que regula la contratación de personas extranjeras. “Los resultados muestran que persiste un grado importante de desconocimiento en esta materia”, indica el estudio.

    Solo el 46,1% de las empresas encuestadas declaró saber que existe un límite legal para contratar trabajadores extranjeros según el Código del Trabajo, mientras que un 34,8% respondió que no lo sabía, y un 19,1% no supo responder. La legislación define que, para una empresa de más de 25 personas, el máximo de extranjeros no puede superar el 15% de la plantilla.

    Así, solo un 15,8% identificó correctamente el límite legal. En tanto, un 16,8% respondió conocer que existen excepciones para sobrepasar el topo de contratación extranjera.

    “Este bajo nivel de conocimiento sobre los márgenes de flexibilidad de la norma puede generar restricciones innecesarias en las decisiones de contratación. En muchos casos, las empresas podrían ampliar su dotación extranjera legalmente si conocieran mejor las vías formales para hacerlo, como las excepciones por nacionalidades específicas, condiciones humanitarias, o acreditación de estudios. Por ello, resulta clave fortalecer la entrega de información práctica y accesible desde instituciones públicas y gremiales”, dice el documento.

    Por su lado, José Pakomio, presidente de la CNC, comenta que “si avanzamos en mayor claridad regulatoria, menos burocracia y herramientas prácticas para las empresas, junto con capacitación y certificación de competencias, no solo protegemos a los trabajadores, sino que también fortalecemos a las pymes, mejoramos la productividad y contribuimos a un crecimiento más ordenado del sector”.

    José Pakomio, presidente de la CNC

    Respecto al motivo que lleva a las empresas a contratar extranjeros, un 28,7% dijo que es para cubrir vacantes específicas o de difícil cobertura, seguido por el fortalecimiento de la diversidad, inclusión e interculturalidad (20,6%) y la disminución de la rotación o mejora en la retención del personal (14%).

    Sobre la evaluación del desempeño de los trabajadores extranjeros, el 66,9% calificó su rendimiento con nota 6 o 7 (en una escala de 1 a 7), y la media se ubicó en 5,8. “Este reconocimiento refuerza la idea de que los trabajadores extranjeros no solo aportan en cantidad, sino también en calidad, consolidándose como un grupo altamente valorado en el entorno empresarial chileno”, indica el informe.

    El perfil de las empresas

    Dos de cada tres empresas consultadas ya cuentan con trabajadores refugiados o migrantes, y casi la mitad manifiesta interés en seguir incorporándolos en el futuro.

    Entre las firmas que cuentan con trabajadores extranjeros, el número promedio de contratados es de 5,7 por empresa, aunque este valor varía significativamente según el rubro y el tamaño.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Los sectores que concentran mayor cantidad promedio de trabajadores refugiados o migrantes son el transporte y almacenamiento (8,5), el comercio al por mayor y menor (6,8), y el alojamiento y los servicios de comida (5,8).

    “Este fenómeno es especialmente visible en sectores donde hay escasez de mano de obra nacional o tareas que históricamente presentan baja demanda entre trabajadores locales, como transporte, comercio minorista, construcción, alojamiento y servicios de comida. Su contribución permite mantener operaciones, cubrir vacantes difíciles y dar continuidad productiva”, añade la CNC en un comunicado.

    En contraste, sectores como la construcción (3,4) presentan cifras más bajas.

    De esta forma, los autores del informe concluyen que los inmigrantes están “lejos de desplazar a la mano de obra nacional”.

    “Cuando una empresa no logra llenar turnos, pierde producción y Chile pierde impuestos y empleos indirectos. Dar espacio a quienes están disponibles y calificados, personas que además buscan reconstruir sus vidas con dignidad, es una forma concreta de mantener la economía en marcha y, al mismo tiempo, reafirmar valores de solidaridad que nos definen como sociedad”, plantea Rebeca Cenalmor-Rejas, jefa de la oficina de Acnur en Chile.

    El 43,6% de las empresas consultadas contrató exclusivamente personas chilenas en el último año, mientras que un 36,3% combinó talento nacional y extranjero en proporciones similares. Solo un 5,9% reportó que la mayoría de sus nuevas contrataciones fueron migrantes o refugiadas, principalmente en el sector de alojamiento y comida (13,6%).

    Europa Press/Contacto/Jimmy Vill

    En relación con la nacionalidad de las personas contratadas, Venezuela se posiciona como el grupo más representado: el 70,2% de las empresas que contrató extranjeros declaró haber incorporado personas venezolanas. Le siguen los trabajadores colombianos (27,9%), peruanos (24%), haitianos (16,3%) y bolivianos (9,6%). En menor medida aparecen argentinos (5,6%), cubanos (1,2%), brasileños, ecuatorianos y españoles (cada uno con 0,6%). Cuando se les consultó por la nacionalidad más contratada, un 60,2% indicó nuevamente a los venezolanos, “lo que confirma su alta presencia y relevancia en el mercado laboral chileno”.

    En cuanto a las proyecciones, un 47,1% de las empresas manifestó tener interés o intención de contratar trabajadores refugiados o migrantes en el futuro, lo que confirma una apertura sostenida hacia esta fuerza laboral. No obstante, un 45,6% dijo no tener tal interés, y un 7,4% no respondió.

    Más sobre:EmpleoMigrantesCNC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    La denuncia que pesa contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos y que agita aún más el caso ProCultura

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Lo más leído

    1.
    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal y aborda invitación de Kast por el tema

    Grau rechaza idea de que hay una emergencia fiscal y aborda invitación de Kast por el tema

    2.
    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    3.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    4.
    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    5.
    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca
    Chile

    Servicio Médico Legal detalla las pericias que realizan para identificar a los fallecidos por explosión de camión en Renca

    Presidente Boric rechaza acusación de Estados Unidos tras sanción contra tres funcionarios del gobierno

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025
    Negocios

    SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

    Empresas de RRNN, centros comerciales y de transporte: las mayores inversiones de las AFP en bonos locales en enero

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?
    Tendencias

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el Presidente José Antonio Kast antes de su asunción
    El Deportivo

    Intercambiaron ideas en Paraguay: Pablo Milad acuerda reunión con el Presidente José Antonio Kast antes de su asunción

    José María Buljubasich aborda el impacto del Claro Arena en el mercado de la UC: “No es de un día para el otro”

    Michael Clark y Manuel Mayo llegan a la ANFP para protestar por los cobros arbitrales contra la U

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña
    Cultura y entretención

    Traducción simultánea, un show de 45 minutos y un cover chileno: así será el singular debut del k-pop de NMIXX en Viña

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder