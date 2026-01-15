Masisa completa proceso de reestructuración de pasivos por US$88 millones.

La fabricante de tableros y revestimientos de madera Masisa informó que concluyó un proceso de reestructuración de sus pasivos financieros por un aproximado de US$88 millones, el que se enmarca dentro del del programa de fortalecimiento de la situación financiera de la compañía.

“Esta operación consideró el otorgamiento, con esta fecha, de modificaciones a los contratos de financiamiento vigentes tanto de largo como de corto plazo con sus acreedores bancarios y el canje exitoso de los Bonos Serie L por Bonos Serie O, el que ya fue informado al mercado mediante hechos esenciales de fechas 10 de diciembre de 2025 y 12 de diciembre de 2025″, dijo la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Agregó que “como resultado de la reestructuración indicada, la compañía contará con un perfil de vencimientos que contempla el inicio de las amortizaciones a partir del año 2027, lo que ayudará a su liquidez en el desafiante contexto de mercado actual”.

Masisa indicó que “haber concluido con éxito este proceso nos permite fortalecer la posición financiera de la compañía y brindar una mayor estabilidad para el desarrollo futuro de sus operaciones”.

La compañía señaló que mantendrá informada a la CMF de todo hecho relevante dentro del programa de fortalecimiento de su situación financiera.