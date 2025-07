Mejorar el Estado, impuesto de 10% a las pyme, cohesión social: las reflexiones y recetas de los presidenciales para el crecimiento

El crecimiento económico volvió a tomarse el debate nacional, esta vez al amparo de la carrera presidencial. Un día después del alivio que supuso para Chile la exclusión de los aranceles al cobre refinado y a menos de 24 horas de que entren en vigencia los gravámenes recíprocos que Estados Unidos impuso a sus socios comerciales, incluido nuestro país, los candidatos abordaron las diferentes aristas de la economía y la coyuntura con miras a un próximo gobierno.

Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei expusieron sus ideas en el seminario “Volver a crecer: Shock de inversión, Shock de Optimismo” organizado por La Tercera y Sofofa, el cual tenía terreno fértil para sus reflexiones sobre la actividad, tras las exposiciones previas de Mario Marcel y Rosanna Costa.

José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Jeannette Jara en la Sofofa. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El secretario de Estado hizo un diagnóstico más que positivo de la economía, destacando la recuperación de la inversión y, sobre todo, el mejor desempeño que ha tenido la actividad durante la administración Boric.

“Estamos creciendo más rápido que el promedio de los 10 años previos a la pandemia”, dijo Marcel.

Luego fue el turno de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien más allá de lo técnico que supone el debate económico y de la neutralidad del discurso del emisor, afirmó que “en buena hora, la preocupación por el crecimiento ha retomado la importancia que debe tener”.

Jeannette Jara: crecimiento y cohesión social

Tras la exposición de las dos principales autoridades económicas del país vino el turno de los candidatos presidenciales. Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista fue una de las primeras en abrir los fuegos, afirmando que el crecimiento será uno de los pilares de su gobierno junto con la seguridad pública y dos temas sociales, el acceso a la vivienda y la mejora en la salud pública.

“Por suerte tenemos experiencia de diálogo social con los sectores empresariales del país, lo cual me alegra, pero hay algo que no nos puede fallar, que es apuntar a que Chile haga su mejor inversión, y su mejor inversión es tener cohesión social y una democracia profunda y paz social, y para eso los sectores que están excluidos”, expresó la Jeannette Jara.

“Yo les ofrezco capacidad de diálogo y lo he hecho con pruebas concretas. No siempre me ha ido bien, no siempre me ha ido mal, pero de eso se trata, que todos y todas avancemos y nadie quede atrás”, añadió.

En materia de impuestos, la candidata reiteró que en su gobierno no habrá rebajas de impuestos y que habrán esfuerzos para tener una trayectoria de estabilización de la deuda pública.

“Qué duda cabe todo lo que ha crecido”

Jara insistió en secreto bancario: “Las organizaciones criminales detrás de lo que andan es la plata”

“Lo reitero, la mafia y el crimen organizado vienen a Chile por la plata y donde no haya Estado, además, previniendo es más fácil que entren. Sé que es un enfoque distinto, pero denle una vuelta” expresó la exministra del Trabajo.

Evelyn Matthei: el empleo y menor impuesto a pymes

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, arrancó su exposición con el mercado laboral, luego que ayer se conocieran los datos de desocupación, pero poniendo el acento en el mínimo nivel de creación de puestos de trabajo que logró la economía en 12 meses.

“Quiero partir señalando que ayer quedé devastada al ver que en un año se habían creado 141 empleos. De hecho, cuando dije que eran 141, alguien me dijo 141 mil, no le dije, menos de 200″, remarcó.

“141 en un año es una vergüenza”, agregó.

Además, calificó como un escándalo que en el sector fiscal se hayn creado 100 mil nuevos empleos en los últimos cuatro años, “cuando no hay dinero”.

En materia tributaria, la ex alcaldesa de Providencia reiteró su postura de rebajar el impuesto de primera categoría, del 27% actual al 23% durante su primer año de gobierno, “de un viaje”.

Para las Pyme propuso uno más agresivo aún. Dijo que era posible aplicar impuesto de solo 10% a las pequeñas y medianas empresas, menos al 12,5% que habían calculado anteriormente. Y esto de manera estable, es decir, “para siempre”.

José Antonio Kast y su visión del Estado

El candidato republicano José Antonio Kast tiene un diagnóstico de la actividad mucho más pesimista que el de Mario Marcel, y afirmó que Chile está en una situación de emergencia económica, coincidiendo al mismo tiempo con la visión de Matthei en materia del mercado laboral.

“Esto se refleja en el estancamiento del crecimiento, en el alto costo de la vida y el aumento del desempleo. Una economía que crece al 2% es un Estado que no crece, un gobierno en el que aumenta el desempleo, especialmente el femenino, es un gobierno que no valora la importancia y la dignidad del trabajo”, sostuvo.

El republicano también disparó contra la burocracia y el Estado que, en lugar de ser un motor de desarrollo, “se ha transformado en un obstáculo, todos lo tenemos claro, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria, en abusos, corrupción”.

Luego, sostuvo: “Queremos que Chile vuelva a crecer al 4% y elevar la inversión a un 30%, aumentar la productividad en 1,5% y elevar significativamente la participación femenina y juvenil en temas laborales, y para lograrlo impulsaremos cambios, con una propuesta de desregulación, de reducción de la carga tributaria y racionalización y ajuste del gasto público”.