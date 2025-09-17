SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

El tipo de de cambio cerró este miércoles en $948, una leve baja respecto del precio de la jornada previa. En el año cae más de $44.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron). Foto: REUTERS.

Los mercados venían anticipando con días la decisión de la Fed dada a conocer este miércoles a las 15:00 horas de Chile (con los mercados aún abiertos), donde acordó recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés.

La bolsa de Santiago se acopló parcialmente a los mercados internacionales. Durante la jornada anotó una contracción de 0,65%, llegando a los 9.007,14 puntos.

Cristóbal Valdivia, Portfolio Analytics Data Scientist, de Principal, señala que “la Reserva Federal finalmente refuerza el escenario de una normalización gradual, dependiente de datos, donde la dinámica de la inflación de servicios y la velocidad de enfriamiento del empleo serán determinantes para calibrar los próximos pasos”.

En Chile, los efectos podrían ser acotados, considerando que tanto el mensaje como el recorte fueron anticipados por los inversionistas.

Jorge García, gerente de inversiones de Nevasa AGF, señala que “no deberíamos ver muchos efectos, estaba ampliamente esperado el recorte. Powell luces de que el balance de riesgos cambio algo mas hacia empleo”, pero el escenario estimado por el mercado se mantendría sin variaciones.

En esa línea, Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, indica que “buena parte del movimiento ya estaba internalizado por los activos locales, por lo que de haber cambios adicionales serían más acotados”.

Según Diego Mora, head of Research de XTB Latam, la decisión de la Fed deja al Banco Central de Chile con “más espacio” para seguir reduciendo la TPM.

Respecto de los efectos sobre el dólar, detalla que “el sesgo inmediato es levemente bajista. Si el cobre retrocede, el peso tendería a aflojar. Para lo que queda de la semana y la apertura del lunes, escenario base de rango $945–$965 y tasas locales algo más bajas, salvo sorpresa en datos de EE.UU. o un retroceso abrupto del cobre".

Por su parte, Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, apunta que “en Chile, el impacto real se verá recién el lunes, dado que el mercado local operó con volúmenes muy bajos por los feriados de Fiestas Patrias. El ajuste del tipo de cambio dependerá de cómo evolucione la reacción internacional en los próximos días”.

Con todo, explica que “la decisión de la Reserva Federal provocó una caída inicial del dólar, en línea con la lectura de mayor flexibilidad monetaria que dejaron las proyecciones del comité del banco central norteamericano. Sin embargo, Jerome Powell, mandatario de la Fed, reconoció presiones inflacionarias de corto plazo y recalcó que el ritmo de recortes dependerá de los datos, lo que favoreció una corrección de los movimientos iniciales”.

El tipo de cambio cerró este miércoles en $948, una leve variación respecto de los $948,35 de la jornada previa. En lo que va del ejercicio, la merma es de $44,5.

Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, sostiene que el anuncio provocó una leve corrección en la renta variable, un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una apreciación del dólar, pero que “mantenemos nuestra preferencia por la renta variable frente a la renta fija, considerando que los ciclos de relajamiento monetario que no han precedido a recesiones han coincidido históricamente con retornos sólidos para los activos de riesgo. En términos de selectividad, sobreponderamos Asia ex-Japón y Estados Unidos.

“La combinación de crecimiento positivo, recortes graduales de la Fed y un entorno fiscal expansivo refuerzan nuestra visión constructiva sobre la renta variable, apoyada en utilidades sólidas, el impulso del sector tecnológico y la IA, y condiciones financieras aún muy holgadas”, sostuvo el experto de Sura.

En la renta fija, Bustamante señala que “la señal de la Fed abre espacio para que el Banco Central de Chile adopte un sesgo más expansivo, pero considerando que estas decisiones se encontrarán condicionadas a la trayectoria de la inflación”.

En tanto, Mora indica que “las tasas largas locales rondan 5,57%–5,60% (bono Chile 10 años). Si los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se estabilizan cerca de 4%–4,05%, podría haber una compresión adicional de entre 5 y 15 puntos básicos".

Más sobre:MercadoDólarTasasBanco Central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

Dinamarca hace millonarias compras de armas en medio de aumento de tensiones con Rusia

Viajeros desde Chile a EE.UU. anotan en agosto mayor caída del año en medio de incertidumbre por Visa Waiver

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias
Chile

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias

Brasil, el destino preferido por los chilenos para el 18, en alerta por aumento de casos y letalidad de fiebre amarilla

Rey Hotu: laboratorio enfrenta querella por presunta distribución de “peligroso” medicamento para caballos

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años
Negocios

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

Sufre Gorosito: Alianza Lima pierde a jugador clave para la ida ante la U en Copa Sudamericana
El Deportivo

Sufre Gorosito: Alianza Lima pierde a jugador clave para la ida ante la U en Copa Sudamericana

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20

Champions League: el millonario Liverpool sufre para vencer al Atlético de Madrid en un partidazo con el Cholo Simeone expulsado

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor
Mundo

Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor

Dinamarca hace millonarias compras de armas en medio de aumento de tensiones con Rusia

Giorgia Meloni se muestra en contra de la nueva ofensiva militar de Israel para ocupar Ciudad de Gaza

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada