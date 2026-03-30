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    Mercados titubean entre el fuerte salto del petróleo y las nuevas declaraciones de Trump sobre Irán

    Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura alcista, pero los altos precios del crudo y la incertidumbre en torno al horizonte de duración del conflicto sigue generando preocupación.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., September 4, 2024. REUTERS/Brendan McDermid Brendan McDermid

    Las acciones globales operan con pérdidas a esta hora, pero con señales de recuperación en el inicio de la quinta semana de hostilidades en Medio Oriente tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Las acciones agrupadas en el índice MSCI World bajan 0,14% al cierre de esta edición, pero los futuros de Wall Street apuntan a una apertura alcista. Los papeles europeos agrupados en el EuroStoxx 600, por su parte, suben 0,59%.

    Los futuros de las acciones en Estados Unidos operaban al alza este lunes, en medio de señales desde la Casa Blanca que apuntan a un eventual término del conflicto con Irán, mientras los inversionistas también monitorean el comportamiento del petróleo y una batería de datos laborales durante la semana.

    Las transacciones se producen luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su país mantiene “conversaciones serias con un nuevo y más razonable régimen” para poner fin a las operaciones militares en Irán, en una publicación en su red Truth Social.

    El avance de los futuros se daba incluso cuando los precios del petróleo iniciaban la semana con incrementos. El Brent subía 2% y superaba los US$115 por barril, mientras que el WTI avanzaba 1% y se ubicaba sobre los US$101 por barril.

    Cómo reaccionan bolsas a Trump y el petróleo. ANGUS MORDANT

    En las últimas semanas, los operadores han manifestado preocupación por el impacto que precios energéticos más altos podrían tener sobre la economía, inflación y las expectativas sobre la tasa de interés.

    No obstante, este lunes las acciones se vieron respaldadas por “vientos técnicos de corto plazo (una acción de precios extremadamente sobrevendida en las últimas sesiones y un posicionamiento deprimido)” y por las nuevas declaraciones de Trump respecto al conflicto, según señaló Adam Crisafulli, de Vital Knowledge.

    El mandatario también indicó el domingo que Teherán habría aceptado la mayor parte de un plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra. Asimismo, sostuvo que Irán accedió a permitir el paso de 20 buques petroleros adicionales a través del estrecho de Ormuz.

    “Las señales son muy contradictorias aún, ya están empezando a salir informes, en general de banco de inversión europeo y estadounidenses principalmente, ya estableciendo escenarios de mayor duración en este conflicto”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

    Wall Street viene de una semana negativa, en la que el Dow Jones y el Nasdaq entraron en territorio de corrección. Los tres principales índices —Dow Jones, Nasdaq y S&P 500— acumularon su quinta caída semanal consecutiva.

    “El mercado estadounidense intenta estabilizarse tras la peor semana en meses, apoyado en las señales diplomáticas desde Pakistán y en la percepción de que las declaraciones más agresivas de Trump son también táctica negociadora. Esta semana el foco macro estará en el reporte de nóminas no agrícolas de marzo, que se publicará el viernes”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance

    En paralelo, el conflicto en Irán entra en su quinta semana, en un contexto en que los inversionistas que inicialmente esperaban una resolución rápida han mostrado creciente inquietud por sus efectos en la economía real.

    “Si se observa la magnitud de las caídas y cuán correlacionadas han estado las acciones, es probable que estemos tirando al bebé junto con el agua del baño”, señaló Cameron Dawson, directora de inversiones de NewEdge Wealth, en declaraciones a CNBC.

    “Es una buena oportunidad para afinar el análisis y ver qué sectores podrían ser más inmunes a una disrupción como la de la inteligencia artificial y que están con descuentos, no solo por temores a la IA, sino también por los temores asociados a la guerra”, agregó.

    Hacia adelante, el mercado permanecerá cerrado el viernes por la conmemoración de Viernes Santo, aunque ese mismo día se publicará el informe de empleo de marzo. Durante la semana, los inversionistas también estarán atentos a la encuesta de ofertas laborales JOLTS y al informe de empleo del sector privado ADP.

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