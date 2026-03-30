Ministerio de Trabajo solicita ampliación de plazo de indicaciones a proyecto de Sala Cuna

El Ministerio de Trabajo informó que solicitó la ampliación del plazo, que vencía este lunes, para indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna.

En un comunicado el Ministerio señaló que “desde que asumió la actual administración, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, ha sostenido diversas reuniones con parlamentarios de distintos sectores, así como con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, con el objetivo de avanzar en una fórmula que permita un financiamiento responsable y sostenible del proyecto”.

Asimismo, indicó, que el Ejecutivo ha desarrollado un proceso de diálogo con distintos gremios y representantes de la sociedad civil, recogiendo planteamientos y observaciones que permitan fortalecer la iniciativa y facilitar su adecuada implementación.

“Estamos estudiando las mejores alternativas de financiamiento que no encarezcan el costo de contratación para las empresas”, ha señalado Rau.

Las nuevas indicaciones deberán verse en la Comisión de Educación del Senado tras la semana distrital o regional.