Ni Lionel Messi te salva de un mal negocio: empresa que vende la ropa del astro puede ser expulsada de Wall Street

Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol se encuentra cerrando su carrera con un gran final deportivo tras ganar la última Copa del Mundo en Qatar 2022 y estar ad portas de ser nombrado por octava vez como el mejor jugador del mundo con el reconocimiento llamado “el balón de oro”. Sin embargo, no todo lo que rodea al astro argentino es sinónimo de éxito y parece ser menos cuando es algo que no tiene que ver con el deporte.

No te pierdas en Pulso

MGO Global es la empresa que dentro de su cartera comercializa la ropa no deportiva de Messi, que vio impulsar sus acciones y ventas tras las llegada del campeón del mundo al Inter de Miami. No obstante, el negocio no les alcanza para tener operaciones con ganancias.

Según informó el medio español El País, las ventas de MGO Global no alcanza para cubrir lo que tienen que pagarle como mínimo a Messi por usar su nombre: “Las ventas de la Messi Store aumentaron un 134% en el segundo trimestre, pero desde una cifra muy escasa, así que alcanzaron solo los US$226.245 dólares. Teniendo en cuenta que el canon mínimo garantizado del trimestre a pagar a Messi ha sido de US$320.000, el negocio es ruinoso”.

Empresa que vende la ropa de Lionel Messi puede ser expulsada de Wall Street

“Se trataba de una pequeña empresa de cuatro empleados en la que sus fundadores y accionistas habían invertido en total algo más de cuatro millones de dólares antes de su estreno en el mercado y que sufría pérdidas recurrente”, agrega el reporte sobre el perfil de la empresa que hoy está vinculada a Messi.

Además, la nota explicaba que, antes de la llegada del futbolista, MGO Global venía con operaciones con bajas ventas, pérdidas y pocas señales de viabilidad. En ese sentido, la llegada de Messi no sería suficiente para cambiar el rumbo de la firma.

Ante este contexto, el mismo medio, informó ahora que el Nasdaq ha amenazado con expulsar a la compañía del mercado tras el hundimiento de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. El llamado desde Wall Street se basó en que hoy MGO no cumple con el requisito de tener una cotización de un dólar por acción durante 30 días.

Las acciones alcanzaron un nivel histórico de US$8,6 por título tras la llegada de Messi, pero luego el mercado comenzó a dejar de lado la efervescencia por Messi y los papeles hoy valen menos de un dólar.

“Si la empresa no puede volver a cumplir el requisito [durante los plazos concedidos], las acciones ordinarias de la empresa estarán sujetas a exclusión de cotización”, reconoce MGO Global en un escrito registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC).

De esta forma, según dice el reporte, la firma podría lograr el requisito mediante una revalorización de las acciones o la reagrupación de las mismas.

Al cierre de esta nota, la acción de MGO Global registra una ganancia de 1,59% a US$0,58 dólares por acción.