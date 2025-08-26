SUSCRÍBETE
Nicolás Grau reafirma la relevancia de la responsabilidad fiscal y también le responde a Lautaro Carmona

“Las prioridades del Gobierno no se van a alterar por una declaración", dijo el ministro de Hacienda.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué dijo Nicolás Grau sobre Lautaro Carmona

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó la situación fiscal del país a raíz de las críticas que hizo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en contra de su antecesor en el cargo, Mario Marcel, referente a los recursos para las necesidades sociales.

Las prioridades del Gobierno no se van a alterar por una declaración. Estas son definidas por el Presidente, hay que trabajar durísimo por responder a las urgencias sociales, pero también ser responsable en materia fiscal”, dijo el jefe de la billetera fiscal en conversación con radio Duna.

Muy en línea con lo planteado por Álvaro García, Grau afirmó que existe un principio muy importante en materia económica el cual es que a gastos permanentes debe haber ingresos permanentes, con sostenibilidad fiscal en largo plazo.

“Entonces, quienes plantean que hay una tensión entre lo social y la responsabilidad fiscal, lo que olvidan probablemente es que las necesidades sociales hay que cubrirlas hoy y mañana”, afirmó la autoridad.

Qué dijo Nicolás Grau sobre Lautaro Carmona Dedvi Missene

No se trata de contraponer la responsabilidad fiscal con las necesidades sociales, sino cómo un país es capaz de responder a esas necesidades”, afirmó.

Nicolás Grau y el Presupuesto 2026

Respecto al proyecto de Ley de Presupuestos 2026, que para los expertos es su principal desafío inmediato en la cartera, Grau dijo que la elaboración está en la etapa final.

“Me toca asumir un liderazgo en algo que ya está ocurriendo con buenos equipos, le daré continuidad a ello”, afirmó.

Grau también fue consultado por el exministro Mario Marcel, descartando que su salida haya sido una decisión improvisada.

“No fue un tema de último minuto, ni improvisado. Fue algo que conversó con tiempo con el Presidente”.

Sobre su llegada al Ministerio de Hacienda, Grau destacó: “Me toca liderar, pero con un excelente equipo de trabajo que armó el exministro Marcel y que por razones obvias decidí darle continuidad”.

