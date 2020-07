Precios de los departamentos no bajarían pese a que la oferta está en su mayor nivel desde la crisis subprime

En medio de la fuerte caída en las ventas de viviendas producto del estallido social y la crisis sanitaria por el coronavirus, la oferta inmobiliaria anotó su mayor nivel desde la crisis subprime en el periodo abril-junio, en una mezcla de menores adquisiciones y un sorpresivo aumento de nuevos proyectos.

En el segundo trimestre de 2020 se registraron 66 nuevos proyectos inmobiliarios que inician ventas,17 más que el periodo anterior, de acuerdo a las cifras del Informe de Oferta Inmobiliaria de GfK Adimark dadas a conocer este jueves.

“Es un número bastante alto, aunque algunos proyectos están bien en blanco, incluso transparentes, con entregas de más de 36 meses y llegando a los 48”, explicó Javier Varleta, gerente de Estudios Territoriales de GfK Adimark.

De este modo la oferta disponible, incluyendo la entrega inmediata, en verde y blancos, alcanzó a 46.817 unidades en abril-junio, superior en 6,6% al trimestre anterior y en 15,4% comparada con el segundo trimestre de 2019.

“Este aumento de la oferta está claramente influenciado por el menor dinamismo en la venta y la alta incorporación de nuevos proyectos. Esto hace que se acumulen más unidades y hoy estamos en la cifra más alta desde la crisis subprime. En próximos trimestres deberíamos ver una menor incorporación de nuevos proyectos y una tendencia a la baja en la oferta”, indicó Varleta.

Precios se mantienen

Sin embargo, la oferta de producto terminado aún es baja (2.738 entre departamentos y casas), lo que nos habla de un mercado más sano con respecto a las crisis anteriores, agregó.

“Por lo mismo, aún vemos que las inmobiliarias no están tan interesadas en grandes promociones u ofertas, ya que no tienen la necesidad de liquidar stock. Los precios no van a bajar mientras siga habiendo poco producto terminado”, afirmó.

Así, los precios de los departamentos se mantuvieron en 77,5 UF por metro cuadrado y en las casas aumentaron a 64,8 UF/m2 versus 63 UF del trimestre anterior.

Respecto a al incremento en el valor de las casas Varlena señaló que “éstas sin duda podrían hacerse más atractivas. Tras el confinamiento, habrá una revalorización del jardín y si el teletrabajo efectivamente se instala y los desplazamientos empiezan a disminuir, las casas, generalmente ubicadas en la periferia, se hacen más valoradas”,indicó Varleta.

Caída en las ventas

En el segundo trimestre las unidades vendidas fueron 2.634, inferiores en 24,1% al trimestre anterior y se desplomaron en 71,9% comparadas con abril-junio de 2019.

Varleta advirtió que se han visto frenadas las compras de los inversionistas hormiga. “El mercado de las 2 a 3 mil UF es el que muestra mayor caída y el que está más orientado a este tipo de público”, aseveró.

“La baja en el valor de los arriendos producto de la situación económica que atraviesa el país hace que muchas veces este valor no compense el de un dividendo, por lo que dejan de ser un buen negocio”, agregó.