Oro Blanco compra acciones de SQM en medio de proceso de reestructuración de las cascadas y baja de la acción

Oro Blanco salió de compra de acciones de SQM en medio de que los papeles cayeron por motivo de las tensiones que provocó el conflicto en el Medio Oriente y su proceso de reestructuración de las Cascadas.

Según reportó la Bolsa de Comercio de Santiago, Oro Blanco compró $15 mil millones de acciones de la serie B de SQM a un valor promedio de $63.070 por acción este martes. Lo que corresponde al 0,08% de la propiedad.

Ese mismo martes, la acción de SQM-B cerró con una caída de 4,15% a un valor de $63.550,00. Con la baja de ayer, los papeles anotaron cinco jornadas consecutivas a la baja, donde restó un 7,1%.

Durante este miércoles, la acción de SQM-B terminó con su racha a la baja y subió 1,49% a $64.500 por papel.

Según la última memoria de SQM, el grupo Pampa, donde participa Oro Blanco, controla un 26% de la sociedad.

Además de la baja de la acción de SQM-B, la operación se da en medio del avance del proceso de la reestructuración de las cascadas de la firma, que ya completó su primera parte y va ahora en la segunda.

El calendario tentativo presentado en el roadshow anterior establece que la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco deben ser también aprobadas por las respectivas juntas de accionistas, las que esperan convocar antes del 31 de marzo de este año. Pero para ello, primero deben ser presentados con anticipación los estados financieros del cierre del 2025, y eso aún no ha ocurrido.

Según las estimaciones de las sociedades Cascadas, todo el proceso terminaría en la última parte del primer semestre de 2026, reestructuración que finalmente dejará solo a dos de las seis sociedades: Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%.