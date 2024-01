Pacto fiscal: Jorratt afirma que meta de recaudación por menor evasión es bastante razonable

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, reiteró su defensa a la metodología aplicada en el estudio “Estimación de la Brecha de Cumplimiento en el IVA y el Impuesto a la Renta de Primera Categoría“, documento de 45 páginas que fue elaborado por él junto al equipo de estudios del servicio, siendo este un trabajo de carácter oficial de la repartición, en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el pacto fiscal.

Según el informe en el desglose de las cifras, la tasa de incumplimiento tributario del IVA sería del 18,4%, lo que es equivalente a una brecha promedio de 1,8% del PIB. En el caso del impuesto corporativo, la brecha ascendería a un 4,7% del PIB, producto de un incumplimiento tributario de 51,4%.

Jorratt enfatizó que los datos muestran que las estimaciones contenidas en la propuesta de pacto fiscal de recaudar el equivalente a 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) por menor evasión tributaria se puede cumplir y afirmó que la tasa de incumplimiento del Impuesto de Primera Categoría, es decir, el que pagan las empresas, no significa que son las grandes empresas las que tienen dicho nivel.

“La parte positiva, suponiendo que el cálculo está bien hecho, estas son estimaciones, o sea un problema de estos métodos es que uno no puede dar el grado de confianza de la estimación, pero la parte buena es que hay una gran cantidad de recursos que están disponibles y, por lo tanto, cuando en el plan fiscal se dice queremos recaudar 1,5 puntos del PIB por menor evasión pareciera que es una meta bastante razonable”, dijo Jorratt en entrevista con Radio Duna.

Grandes empresas

Asimismo sostuvo que “yo no creo que la gran empresa esté evadiendo un 50%, pero esta cifra es compatible incluso con que las 500 empresas más grandes, las que transan en Bolsa, pudieran no tener evasión, pero hay toda una masa, hay que pensar de que en Chile tenemos un millón de empresas registradas y otro tanto de informalidad”.

Por ello enfatizó que siempre los especialistas dicen que antes que subir impuestos es mejor bajar la evasión.

Agregó que “no estamos diciendo que la gran empresa esté evadiendo el 50%, evidentemente las grandes corporaciones, sobre todo las que transan en Bolsa, hay formas de evadir que no las pueden sencillamente aplicar porque, por ejemplo, es imposible que un Falabella o Ripley no den la boleta, a nadie se le ocurriría pensar eso, lo que estamos diciendo es que en el universo de las rentas que deberían pagar primera categoría hay un 50% aproximado que no se está pagando y eso incluye también la informalidad por si acaso, osea toda la informalidad debe explicar el 10% de esa evasión”.

En cuanto a los mecanismos para evadir impuestos dijo que las formas más comunes en el caso del IVA son no dar boleta, darr facturas falsas, incluir gastos que no son del giro como boletas de supermercados o restaurantes. “Todas esas formas de evadir el IVA también implican evadir el Impuesto de Primera Categoría, y eso te explica la mitad de esa evasión y otras formas que no están cuantificadas, que son abultar gastos, por ejemplo, de honorarios y algo de elusión”, indicó.

Sobre la elusión dijo que de momento no hay datos suficientes para medir a cuanto corresponde cada mecanismo.

Asimismo dijo que cuando se realizan pagos con tarjetas bancarias eso queda registrado en el SII, pero que en el caso de las transferencias eso no es así, por lo que es un mecanismo usado por algunas empresas para evadir impuestos.

En cuanto a las medidas para combatir la elusión dijo que no sólo se requiere aumentar las atribuciones del SII, sino que también hacer un uso más intensivo de las ya existentes como la presentación de querellas ante la justicia por parte del organismo.