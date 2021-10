Precio del cobre llega a máximos de un mes, pero JP Morgan calcula que bajará de los US$ 4 por libra el próximo año

Silenciosamente, y quizá un tanto opacado por la atención que ha generado el petróleo en los últimos días, el precio del cobre continúa subiendo en los mercados internacionales, situándose en máximos de un mes.

Ayer la libra de cobre experimentó un fuerte salto de 3,04% en la Bolsa de Metales de Londres, y en la jornada de hoy subió un 0,61%.

Ya son cinco las alzas consecutivas del principal producto de exportación del país, periodo en el que acumula una ganancia de 5,43%.

El precio promedio anual del cobre llega a US$ 4,16, un nivel jamás antes visto

El metal rojo intenta recuperarse así del bajón que tuvo en septiembre, mes en el que el precio retrocedió 4,43%.

Hay que recordar que las variaciones del precio son muy sensibles para la economía chilena toda vez que el fisco chileno percibe unos US$ 60 millones adicionales por cada centavo que sube la libra.

Los altos precios del cobre en 2021 han sido producto de la fuerte recuperación de la economía mundial, y la de China en particular. Cabe recordar que el gigante asiático es el mayor consumidor de cobre del mundo y principal socio comercial de Chile.

A esto se suma la escasez de suministros, lo que obligó incluso al reciclar la chatarra de cobre para satisfacer la demanda.

Y aunque las existencias de la materia prima siguen en niveles históricamente bajos, ya hay algunos que prevén un enfriamiento en los precios para los próximos meses. Uno de ellos es JP Morgan, entidad que corrigió al alza el cálculo para el precio del petróleo, pero a la baja el del cobre.

“Mantenemos un sesgo bajista en los precios y pronosticamos un promedio de US$ 8.900 la tonelada (US$ 4,04 por libra) en el cuarto trimestre de 2021 y que los precios volverán a bajar a un promedio de US$ 8.200 por tonelada (US$ 3,72 por libra) en el cuarto trimestre de 2022″, dijeron los analistas de la entidad, de acuerdo a Reuters.