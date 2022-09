Presidente Boric reconoce como un error de su gobierno haber postergado la discusión sobre el TPP11

En el marco del foro “El reto social de América Latina” organizado por el diario El País, la directora del medio español conversó con el Presidente Gabriel Boric sobre la actualidad económica del país -el recién anunciado Presupuesto de la Nación y la reforma tributaria- además de otras temáticas como su relación con los mandatarios de otros países de la región, su evaluación de lo que ha sido su gobierno, entre otras.

Al ser consultado sobre los errores que ha cometido en sus primeros seis meses de gobierno, Boric señaló en primer lugar el impasse ocurrido con John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, en la Cumbre de las Américas en junio. Sumado a ello, dijo, “sobre el TPP11, que es un debate difícil para las coaliciones que apoyan al gobierno, eso lo deberíamos haber discutido hace mucho tiempo. Y nosotros hemos ido postergando sucesivamente la discusión”.

Tras su respuesta, la directora de El País le señaló que la discusión se había postergado nuevamente en los últimos días. Ante ello, el Mandatario aseveró que “ahora se postergó una semana para que haya más discusión, y nosotros estamos en una estrategia, que yo considero correcta y que reivindico, de pedirle a los países firmantes del TPP11 tener caras laterales para excluir el capítulo 9 en particular, que es el de solución de controversia, para poder tener más autonomía por parte de los Estados”.

“Pero creo que el ‘mañana lo veremos’ es un error y, en política, y cuando uno gobierna, tiene que ser capaz de tomar decisiones con mayor claridad y no hablar principalmente a través de frases sino a través de acciones. Creo que eso, en estos seis meses ha sido un aprendizaje muy importante”, agregó Boric al respecto.

En otras materias económicas, al ser consultado sobre si es que acaso el Presupuesto que anunció el jueves en la noche es el que él hubiese querido o bien estuvo marcado por la coyuntura -pandemia, las consecuencias de la guerra en Europa, entre otros- Boric señaló que “más allá de si es el Presupuesto que querría idealmente presentar, tengo la convicción de que es el mejor que podíamos presentar, en las condiciones actuales que tenemos”.

A lo anterior añadió que en el diálogo que se dará en el parlamento podrán eventualmente mejorar algunos aspectos, “pero, en lo grueso, es un Presupuesto que está centrado en las prioridades de los chilenos y que busca, además reconectar la confianza de la ciudadanía con sus instituciones”.

El Mandatario recalcó además las prioridades de su primer erario fiscal. Así, mencionó la reactivación económica, la seguridad y el aseguramiento de los derechos sociales.

En lo económico, dijo, es un Presupuesto contracíclico en un momento de ajuste de la economía chilena. “Producto de la expansión del consumo, debido a los retiros de los fondos previsionales y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), hoy día estamos en un ajuste con alta inflación y lo que hemos hecho, de manera seria y responsable -liderados por nuestro Ministro de Hacienda, Mario Marcel y nuestra directora de Presupuesto, Javiera Martínez- es presentar un Presupuesto que se haga cargo de esta situación, fomentando la inversión pública, con un aumento del 4,2%, que creemos responde a las necesidades del país”.

En otros temas, respecto a la reforma tributaria -que ya comenzó su tramitación en el Congreso-, al ser consultado por la posibilidad de margen que tendría país para incrementar la presión fiscal, el Presidente señaló que, antes que todo, lo primero es lograr aprobar el proyecto, añadiendo que esta es quizá la reforma tributaria más ambiciosa que ha tenido el país desde la que realizó el Presidente Aylwin, a comienzos de los años 90, y la llevada a cabo en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.

“Y ahora esta, que la OCDE ha reconocido que es ambiciosa pero factible, en donde hemos puesto el centro en buscar una mejor distribución de los recursos y hemos tenido mucho diálogo, hemos conversado mucho con las diferentes actorías, con los trabajadores. Para poder crear la reforma tributaria tuvimos espacios de conversaciones en todas las regiones, en particular con pymes y creo que hemos llegado a un diseño que espero logre acuerdos en el Senado”, agregó el Mandatario.

El Presidente recalcó la importancia de lo anterior recordando que “en Chile hace tres años hubo un estallido social que dio cuenta de un malestar que se estaba incubando y los motivos más profundos de ese malestar siguen en muchos casos plenamente vigentes. Entonces yo siempre digo no pasemos de los que decían no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Tenemos que buscar una sociedad más cohesionada”.

Para lo anterior, afirmó, se requiere construir un Estado que garantice derechos sociales universales. “Ahora, eso se hace -lo hemos aprendido en la historia y en los hechos recientes- de manera progresiva. Chile seguramente podrá avanzar en mejorar la distribución, pero para eso también tenemos que preocuparnos del crecimiento, de mejorar la productividad, de aumentar la industria nacional. Acá no es solamente redistribución, es redistribución para un desarrollo más equitativo, sostenible en el tiempo”, concluyó el Mandatario.