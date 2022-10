Presidente Boric apunta que las malas proyecciones del FMI para Chile se da en el contexto del ajuste de la economía tras los retiros y bonos durante la pandemia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, salió al paso de las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Chile, donde el organismo estima que el país será la única economía de América Latina y el Caribe en tener una contracción en su Producto Interno Bruto (PIB) para 2023. En esa línea, el mandatario lamentó la situación, pero apuntó que se da como consecuencia de los efectos que tuvieron los retiros de dinero desde los fondos de pensiones y las ayudas del gobierno anterior durante los momentos más críticos de la pandemia.

“Efectivamente la situación económica y la proyección para el próximo año es restrictiva, pero por eso es importante entender que eso tiene una explicación. Chile tuvo una expansión del consumo muy grande, que implicó un crecimiento de dos dígitos el año pasado, producto de los retiros y los Ingresos Familiar de Emergencia (Ife), una expansión del consumo que no vino asociada con una expansión de la productividad”, dijo el jefe de Estado en Radio Sol.

Ante esto, el Presidente acotó que los efectos de las medidas durante la pandemia “genera que los años siguientes, este y el 2023, sea necesario un ajuste en la economía”.

No obstante, Boric respaldó la aprobación de los primeros retiros ante la justificación de que “habían restricciones severas de la movilidad y no habían ayudas por parte del Estado”, pero ahora estima que una medida así no corresponde antes los efectos que tendría para la inflación en Chile.

Mientras que, en relación con el panorama económico futuro, el jefe de Estado destacó que el Ejecutivo estaría preparado con medidas como el plan Chile Apoya y las propuestas contempladas en el Presupuesto 2023, entre otras iniciativas.

“El próximo año va a ser difícil en términos de las condiciones estructurales, pero afortunadamente tenemos un gran equipo económico”, apuntó Boric.

En diálogo con la radio regional, el Presidente también valoró el rol que tiene el sector privado para reactivar la economía, pero destacó que espera que el Estado sea relevante en industrias como el litio, hidrógeno verde y en el sector portuario.

“El hidrógeno verde no es solamente una materia de exportación, también es la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo de Chile y beneficiar a las comunidades”, dijo el mandatario.

Por otro lado y en el marco de la gira presidencial por el Norte de Chile, Boric recalcó la necesidad de que en las zonas mineras se reflejen las ganancias que genera el sector productivo más importante del país. “Son lugares que le han dado muchísimo a Chile y no se le ha devuelto la mano como corresponde. Nosotros por eso estamos invirtiendo en el plan Nuestro Norte varios millones de dólares para agilizar la inversión”, indicó.