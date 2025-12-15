SUSCRÍBETE POR $1100
    Presidente de GPS Property y permisología: "Se puede andar más rápido con un gobierno de derecha"

    Pedro Pablo Rivas proyectó que durante el próximo año debiese haber un buen desempeño de casi todos los segmentos del mercado inmobiliario y enumeró las tareas que debe cumplir el siguiente gobierno en esta industria.

    Por Paulina Ortega 
    Paulina Ortega
    10/12/2025 - PEDRO PABLO RIVAS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El presidente de la consultora inmobiliaria GPS Property, Pedro Pablo Rivas, en un balance del desempeño de los distintos segmentos durante 2025, apuntó a que los mercados más destacados fueron las bodegas clase A, los strip centers y las oficinas clase A, sobre todo en algunas zonas específicas como barrio El Golf.

    Más en detalle, la información de la compañía apunta a que este año el mercado de bodegas clase A se enfrentó a un proceso de ajuste, tras las fuerte expansión de stock. Con una demanda sólida, la vacancia llegó a 7,4%, coherente con una producción anual elevada (más de 230 mil metros cuadrados), y las rentas fueron al alza, lo que “confirma que la categoría A conserva valor incluso en ciclos de mayor disponibilidad“, asegura GPS Property.

    Nuevamente, los strip centers consolidaron un buen desempeño: la vacancia subió hasta 4,7% principalmente por la entrada de nuevos proyectos, pero con una demanda que reaccionó con fuerza, evalúa GPS Property.

    Por otro lado, las oficinas clase A siguieron afianzando su recuperación, con una vacancia que retrocedió hasta 9,6%, cayendo al fin de los dos dígitos por primera vez tras los años pospandemia. En ese sentido, Rivas destaca el desempeño del Barrio El Golf: “Como suele suceder en el mercado inmobiliario, cuando viene una reactivación lo primero que se copa son las buenas ubicaciones“.

    Como contrapartida, el segmento inmobiliario que se ha mantenido más rezagado son otros corredores del segmento de oficinas. El presidente de GPS Property apunta a Santiago Centro, que sigue entre las zonas más afectadas, y en el sector oriente Estoril y Lo Barnechea, que no tenido un buen desempeño durante el último año, con bajos niveles de ocupación.

    Pedro Pablo Rivas se muestra optimista del panorama para los distintos segmentos de la industria para 2026. El ejecutivo apuntó a que tanto lo residencial, como los mercados de oficinas, bodegas, stripcenters y data centers, deberían “tener una curva de crecimiento durante el 2026″. El próximo año estará marcado por un escenario de estabilización y ajuste fino. En GPS Anticipan el siguiente panorama.

    1. Oficinas Clase A: vacancia por debajo del 10%.
    2. Bodegas Clase A: estabilización cerca de 8%.
    3. Bodegas Clase B: menor producción permitirá corregir vacancias históricas.
    4. Strip centers: vacancia estable en torno a 4,8%, con alto dinamismo comercial.
    5. Multifamily: ocupación en torno a 94% como piso estructural.

    Adicionalmente, apuntan a la oportunidad de negocios que existe en el mercado de parques industriales, ante su escasa disponibilidad, con pocos proyectos que podrían sumar stock y con una alta presión de demanda.

    El próximo gobierno

    A raíz del pronto cambio de gobierno, agendado para marzo del 2026, Rivas explicó cómo aquello podría impcatra la decisión de inversión inmobiliaria de los empresarios. Así, apunto a que: “En general, los capitales están más cercanos a la derecha que a la izquierda para este tipo de proyectos. Es obvio que en la medida que hay un gobierno de derecha va a haber más incentivo para invertir en el mercado inmobiliario”, señaló.

    Los distintos actores del mercado han insistido en los problemas que acarrea la inversión debido a la permisología y la extensa burocracia. En esta línea, el presidente de GPS Property apuntó a que “obviamente se puede andar más rápido con un gobierno de derecha. No es porque sean absolutamente descuidados del medioambiente, pero obviamente son más procrecimiento. Los temas medioambientales son más de izquierda, quizás sean más cuidadosos y puede estar bien, pero hace más lentas las aprobaciones ambientales”.

    El ejecutivo apuntó a que un próximo gobierno debería impulsar la revisión del Plano Regulador Metropolitano (PRM), el “ente superior de todos los planos comunales”, y al cual deben adaptarse.

    “Las restricciones que producen los planos reguladores comunales no han permitido el crecimiento en densidad que hace que las unidades sean más baratas. No hablamos de guetos verticales”, dice. Apunta a que hay varios lugares cercanos a las líneas de Metro donde podría haber mayor densificación por el valor que tiene la conectividad para las personas.

    Mercado de viviendas

    Rivas también apunta a que el próximo gobierno debiese continuar con el subsidio a la tasa de interés, una medida que ha sido clave para reactivar el mercado residencial en 2025, el que se mantuvo en una profunda crisis durante los últimos años. Rivas estima que el stock de 50 mil subvenciones se acabará entre mayo y abril del 2026.

    En el segmento que aplicación de la iniciativa, viviendas bajo las UF4.000, cerrará el año con un alza de 12% versus 2024. En términos generales, el mercado habitacional subirá poco más de 9%. Pese a la reactivación, aún está lejos de alcanzar niveles previos a la pandemia.

    Aunque se ven brotes verdes, Rivas es crítico de la actuación de la banca en la crisis: “No está a la altura. Sí han mejorado los niveles de tasas de los créditos, pero la disposición al otorgamiento de los créditos es bastante baja (...) Son muchas las barreras que han puesto los bancos”, dijo.

    “Falta la pata del financiamiento, que haya mayor flexibilidad. Hay que pegarle un remezón a la banca para que efectivamente le den un empujón al mercado inmobiliario a través del otorgamiento de crédito”, añadió.

    Finalmente, Rivas apunta a que los potenciales compradores de viviendas tienen mayor información disponible y son más exigentes al momento de elegir una vivienda para comprar. En ese sentido, apuntó a que “las inmobiliarias van a tener que hacer mejor las cosas, con más ingenio, revisar los amenities que tenga cada proyecto, las áreas verdes por m2 construido, porque la gente cada vez está siendo más exigente en su decisión de compra”.

