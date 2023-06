Presidente de la SNA dice que aún no tienen cuantificados daños por el temporal y reitera que no se justifican alzas de precios

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker señaló que pese a los graves daños generados en las zonas afectadas por los temporales y desbordes de ríos, y que llevaron al gobierno a decretar emergencia agrícola entre la regiones de Valparaíso y Biobío, el gremio aún no tiene una cuantificación económica del impacto en el sector.

“Hay daños muy graves en sectores muy específicos, pero es muy difícil hacer una cuantificación de estos daños, sabemos lo que todo el mundo sabe, que hay 14 mil viviendas destruidas, que hay 1.500 damnificados, pero no queremos dar un número respecto del valor y el daño que ha causado este frente de mal tiempo, porque eso esperamos tenerlo en los próximos 15 días”, afirmó tras sostener una reunión con el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Walker precisó que los mayores daños están en los sistemas de riego además de los cultivos perdidos. Al respecto enfatizó que “tenemos un déficit de precipitaciones respecto de un año normal en todas las regiones menos Aysén, no hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando para asegurar el agua de riego para la próxima temporada”.

Alzas de precios

El dirigente gremial reiteró que pese a los efectos sobre el sector no existen razones que respalden un alza en los precios de los productos agrícolas.

“El ministro (de Agricultura) lo ha dicho, no se justifican alzas de precios porque no hay una menor oferta de productos agrícolas, hoy día hablamos con las ferias, hablamos con los mercados mayoristas, y el abastecimiento en general de productos agrícolas no se ha visto afectado, tenemos daños específicos muy fuertes, hay agricultores que lo perdieron todo, pero fundamentalmente la producción de hortalizas en esta apóca es más bien en el norte de Chile, así que no hay ninguna razón para que aumenten lo precios”, aseveró.

Por ello realizó un llamado a los consumidores a cotizar y a denunciar en caso de detectar posibles especulaciones.

Precisó que entre los productos más afectados se encuentran los cítricos, como los limones, las naranjas, clementinas y mandarinas, así como las paltas, pero aclaró que en esta fecha no es la temporada de exportación.