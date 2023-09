Presupuesto 2024: Hacienda y parlamentarios definen cronograma y oposición alista trabajo conjunto

El escenario previsto es que el Presupuesto 2024 sea presentado por el Presidente Gabriel Boric y luego el viernes ya ingresado a la Cámara de Diputados. No obstante, la discusión propiamente tal comenzará el martes 3 de octubre. Así lo definieron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a los senadores y diputados que presiden las subcomisiones mixtas de presupuestos.

Uno de los presentes en esa reunión fue el senador y presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber (PPD) quien afirmó que se comenzó a definir el cronograma de la tramitación de la ley de Presupuesto. “Ya definimos que el próximo martes se realizarán las dos sesiones previas a la discusión parlamentaria que son las del Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas para conocer los supuestos con los cuales se elaboró este presupuesto”.

El legislador añadió que como “tendrá un fuerte componente en Seguridad y Reactivación, como así también esperamos que tenga un buen compromiso presupuestario en materia medioambiental y con las regiones”. Además, puntualizó que “se deben incorporar normas sobre la transferencia da privados y para eso será importante el trabajo que realizó la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de los traspasos a instituciones privadas sin fines de lucro”.

Los jefes de bancada de los partidos de oposición

La ofensiva de la oposición

En paralelo la oposición comenzó a articularse para hacer frente a este presupuesto. Un primer pasó fue una reunión de coordinación entre los jefes de bancada de los partidos de Chile Vamos y Republicanos.

Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, sostuvo que se trabajará en conjunto para hacer una serie de iniciativas, de glosas, de modificaciones, pero también para advertirle al gobierno que vamos a trabajar en conjunto en materia de transparencia. “Vamos a poner el foco en la discusión, no solamente de transparencia, sino que también en una reducción importante del gasto. El gobierno tiene que demostrar que está haciendo un esfuerzo fiscal importante. No puede seguir exigiéndole a los chilenos que paguemos más impuestos si el gobierno no es capaz de administrar adecuadamente y no puede hacer un esfuerzo propio también por reducir el gasto, por lo tanto en reducción del gasto vamos a poner el énfasis”, comentó.

Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, añadió que “vamos a estudiar muy bien el Presupuesto y evitar, obviamente, dejar márgenes para discrecionalidades del Gobierno en materia de gasto público”.

Asimismo, dijo que “estamos muy preocupados también por la infraestructura. ¿Cuáles van a ser los programas de infraestructura que va a hacer el gobierno? ¿Dónde va a poner este año la plata del gobierno para el crecimiento económico, para hacerse también cargo de la cesantía cada día más creciente? Y en esto es muy importante actuar con una sola mirada y una sola mirada en el fondo por el bien de Chile”.