    Primer balance de las aseguradoras por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío apenas supera los $100 millones

    La estimación por la reconstrucción de los incendios en la zona se ubica en torno a los US$500 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En los primeros seis días de la emergencia por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío se reportaron 215 siniestros denunciados por afectación de viviendas, 76 casos de daños a vehículos y otras 30 denuncias por daños a otros bienes, totalizando 321 siniestros denunciados.

    En detalle, 317 corresponden a las regiones declaradas zona de catástrofe (Ñuble y Biobío) y cuatro siniestros fueron denunciados en las regiones de O’Higgins y del Maule, según explicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su balance preliminar.

    En términos de montos, los siniestros denunciados ante las compañías de seguros generales entre el 17 y el 23 de enero de 2026 acumularon $ 104.464.000.

    Según reportaron las compañías de seguros generales al regulador, al 23 de enero, 316 de las denuncias de siniestro recibidas (98,44% del total) ya se encuentran en proceso de liquidación.

    Mientras que, en el caso de las compañías de seguros de vida, se registraron cuatro siniestros denunciados, los cuales corresponden a la Región del Biobío, y están todos en proceso de liquidación, de acuerdo con el monitoreo.

    “La CMF instruyó a todas las compañías de seguros para que tomen todas las medidas necesarias para facilitar a los asegurados afectados la denuncia y la liquidación de sus siniestros, y que, en el evento de que alguna sucursal de una compañía se encuentre inhabilitada, adopten las medidas para mantener una adecuada atención”, dijo el regulador.

    El incendio en las zonas ha afectado a más de 34 mil hectáreas, más de 20 mil afectados, el número de fallecidos ronda las 20 personas y las viviendas afectadas son más de 3.000. De esta forma, la recaudación de los incendios en la zona centro-sur alcanzaría los US$500 millones.

    Otro evento similar fue el incendio de 2024 en la Región de Valparaíso. Ahí, de acuerdo con la información recopilada por la CMF —reportada por la CMF en su momento—, las compañías de seguros generales informaron un total de 1.268 siniestros denunciados, la mayoría (691) por daños provocados en vivienda, seguidos por afectaciones a vehículos (398) y otras afectaciones (179).

