Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el balance de la ejecución presupuestaria 2025. En ese balance hubo noticias positivas y otras no tanto.

El ministro Grau mencionó que la deuda como porcentaje del PIB fue de 41,7%. “Este mejor resultado se explica por un mayor crecimiento y tipo de cambio. Ambos componentes aportan la mitad de esta mejora”, dijo.

El ministro destacó que esta es la primera vez que se mantiene la deuda pública en el mismo nivel que 2024, situación que no se producía en 18 años.

En cuanto al déficit fiscal efectivo, Grau dijo que el resultado final fue de 2,8% del PIB, superior al 2% proyectado. El secretario de Estado indicó que el principal desvío se debe a que los ingresos fiscales estuvieron por debajo de lo proyectado y no por un mayor gasto público.

De hecho, el ministro dijo que en el último trimestre los ingresos cayeron 3,4%, lo que afectó la proyección de ingresos del año.

Para hacer frente a esta situación, Hacienda ha convocado a una comisión de expertos para analizar la situación de los ingresos y los problemas en sus proyecciones.

Asimismo, anunció que se realizará un recorte del gasto público tanto bajo la línea como sobre la línea de $800 mil millones, unos US$ 920 millones.

En la cita, el secretario de Estado también informó que se reunirá con Jorge Quiroz, el próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, para realizar el traspaso.

“Esa va a ser la primera reunión de probablemente un conjunto de reuniones que ocurran, tanto entre nosotros, como también entre los equipos durante el mes de febrero y también los primeros días de marzo”, explicó.

El recorte y el traspaso de cartera

“Nosotros tenemos un diseño general que tiene una visión respecto a qué ítems se pueden recortar recursos de manera razonable y sin afectar programas sociales, que son especialmente relevantes. Lo que vamos a tener ahora es una coordinación con los distintos ministerios para poder realizar esa tarea de la mejor manera posible”, dijo el ministro Grau respecto al recorte programado por Hacienda.

De la misma forma, sostuvo que “todo el contenido de esta presentación y muchos otros temas van a ser parte de nuestra conversación con el próximo ministro Jorge Quiroz”.

Asimismo, aseguró que en el proceso de entrega del mando, “siempre vamos a tener la mayor transparencia y el mayor flujo de información con la administración entrante”. También valoró la figura del exministro de Economía, Lucas Palacios, cartera que antiguamente Grau solía liderar: “Siempre he resaltado lo bueno que fue el traspaso que me hizo el exministro Palacios. Siempre me propuse que si alguna vez tenía que traspasar el cargo fuera de tan buena manera como fue en mi caso”.

