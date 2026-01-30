SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto

    El recorte del gasto público será de $800 mil millones. Déficit fiscal efectivo llegó a 2,8% y deuda pública a 41,7% del PIB. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, también anunció que se reunirá con Jorge Quiroz el próximo miércoles.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el balance de la ejecución presupuestaria 2025. En ese balance hubo noticias positivas y otras no tanto.

    El ministro Grau mencionó que la deuda como porcentaje del PIB fue de 41,7%. “Este mejor resultado se explica por un mayor crecimiento y tipo de cambio. Ambos componentes aportan la mitad de esta mejora”, dijo.

    El ministro destacó que esta es la primera vez que se mantiene la deuda pública en el mismo nivel que 2024, situación que no se producía en 18 años.

    En cuanto al déficit fiscal efectivo, Grau dijo que el resultado final fue de 2,8% del PIB, superior al 2% proyectado. El secretario de Estado indicó que el principal desvío se debe a que los ingresos fiscales estuvieron por debajo de lo proyectado y no por un mayor gasto público.

    De hecho, el ministro dijo que en el último trimestre los ingresos cayeron 3,4%, lo que afectó la proyección de ingresos del año.

    Para hacer frente a esta situación, Hacienda ha convocado a una comisión de expertos para analizar la situación de los ingresos y los problemas en sus proyecciones.

    Asimismo, anunció que se realizará un recorte del gasto público tanto bajo la línea como sobre la línea de $800 mil millones, unos US$ 920 millones.

    En la cita, el secretario de Estado también informó que se reunirá con Jorge Quiroz, el próximo ministro de Hacienda del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, para realizar el traspaso.

    “Esa va a ser la primera reunión de probablemente un conjunto de reuniones que ocurran, tanto entre nosotros, como también entre los equipos durante el mes de febrero y también los primeros días de marzo”, explicó.

    El recorte y el traspaso de cartera

    “Nosotros tenemos un diseño general que tiene una visión respecto a qué ítems se pueden recortar recursos de manera razonable y sin afectar programas sociales, que son especialmente relevantes. Lo que vamos a tener ahora es una coordinación con los distintos ministerios para poder realizar esa tarea de la mejor manera posible”, dijo el ministro Grau respecto al recorte programado por Hacienda.

    De la misma forma, sostuvo que “todo el contenido de esta presentación y muchos otros temas van a ser parte de nuestra conversación con el próximo ministro Jorge Quiroz”.

    Asimismo, aseguró que en el proceso de entrega del mando, “siempre vamos a tener la mayor transparencia y el mayor flujo de información con la administración entrante”. También valoró la figura del exministro de Economía, Lucas Palacios, cartera que antiguamente Grau solía liderar: “Siempre he resaltado lo bueno que fue el traspaso que me hizo el exministro Palacios. Siempre me propuse que si alguna vez tenía que traspasar el cargo fuera de tan buena manera como fue en mi caso”.

    En desarrollo

    Más sobre:EconomíaAjuste fiscalFisco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Lo más leído

    1.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    2.
    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    3.
    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    4.
    Trump elige a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    Trump elige a Kevin Warsh como candidato para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed

    5.
    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil
    Chile

    Amplían hasta el 28 de febrero el plazo de búsqueda en el terreno que vivía Julia Chuñil

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    Minvu actualiza cifras de reconstrucción en Valparaíso en medio de cruce del gobierno con futuro ministro de Vivienda de Kast

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada
    Negocios

    Fraude con tarjetas: Ejecutivo mantiene monto máximo a devolver por operaciones desconocidas y la banca se va en picada

    Accionistas de CLC aprueban aumento de capital que busca estabilizar situación financiera

    Primer balance fiscal 2025: deuda menor a lo esperado; déficit fiscal cerca del 3% y Hacienda anuncia ajuste del gasto

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo
    El Deportivo

    “El club denunciado es reincidente”: las razones de la ANFP al castigo contra la U que tensiona el inicio del torneo

    “Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

    Con el foco en jugadores de Segunda División: el Sifup lanza fondo de apoyo para emprendimientos de futbolistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria
    Mundo

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: jueza federal desestima cargos de asesinato con arma de fuego

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos