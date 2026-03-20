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    El petróleo a US$ 100 es “barato” al lado de las nuevas proyecciones de bancos y expertos para el precio del barril

    El precio del crudo Brent ha subido más de 60% en un mes, mientras que el WTI coquetea con los US$ 100. Los cálculos están amarrados a los escenarios proyectados para la guerra en el Golfo Pérsico.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las proyecciones y cálculos para el precio del petróleo. Foto: Xinhua. Wang Song

    El petróleo se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para la economía global, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se ha extendido a otros países del Golfo Pérsico.

    Uno de los puntos críticos es el Estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del crudo mundial y que continúa siendo una ruta de alto riesgo para los buques, en un contexto donde Estados Unidos no ha logrado conformar alianzas para resguardar el paso.

    Las hostilidades han impactado infraestructura clave de petróleo y gas, lo que ha impulsado con fuerza los precios. El jueves, el crudo Brent estuvo cerca de alcanzar los US$120 por barril, un nivel similar al registrado hace cuatro años tras la invasión de Rusia a Ucrania.

    Las proyecciones y cálculos para el precio del petróleo ANGUS MORDANT

    De acuerdo con datos de TradingView, el Brent acumula un alza superior al 60% en el último mes, mientras que el WTI —referencia en Nueva York— sube 53% en igual período, acercándose a los US$100 por barril.

    Si bien los precios se mantienen relativamente estables en la jornada, la incertidumbre sobre la evolución del conflicto ha llevado a ajustes en las proyecciones de mercado.

    Goldman Sachs señaló que los precios podrían mantenerse elevados por más tiempo, con riesgos al alza, en la medida que las interrupciones de suministro vinculadas a Irán se prolonguen. El banco indicó que el crudo podría seguir subiendo en el corto plazo si los flujos a través del Estrecho de Ormuz continúan restringidos, lo que presionaría la oferta global. En ese escenario, no descarta que el Brent supere los máximos registrados en 2008 ante el riesgo de una interrupción prolongada.

    Sebastián Martínez, analista de mercados de XTB, dijo que en adelante el precio del petróleo dejó de depender de la economía y pasó a depender casi completamente de la geopolítica.

    Las proyecciones y cálculos para el precio del petróleo Vasily Fedosenko

    El experto sostuvo que en un escenario base, donde el conflicto se mantiene contenido, pero sin resolverse, el crudo podría moverse entre US$100 y US$110, con episodios de alta volatilidad como los que se vio esta semana, donde llegó a niveles cercanos a US$119 tras ataques a infraestructura clave.

    “Pero si el conflicto se intensifica, por ejemplo, con interrupciones más prolongadas en Ormuz o nuevos ataques a producción, el mercado puede entrar en un escenario de escasez más severa, donde los precios no tienen un techo claro en el corto plazo y podrían escalar rápidamente hacia niveles de US$130, US$150 o incluso más”, afirmó.

    En la misma línea, Citi elevó sus proyecciones de corto plazo y prevé que tanto el Brent como el WTI alcancen los US$120 por barril en un plazo de uno a tres meses. No obstante, advirtió que si la disrupción se extiende hasta fines de junio, los precios podrían acercarse a niveles comparables con los de 2008.

    “Se pueden esperar precios de tipo 2008 de US$180–210 por barril ‘todo incluido’, basados en relaciones históricas entre inventarios y precios”, señaló la entidad en un informe citado por Bloomberg.

    Pese a ello, su escenario base contempla una desescalada del conflicto en un período de cuatro a seis semanas, lo que permitiría que el Brent retroceda hacia un rango de entre US$70 y US$80 hacia fines de año.

    Las proyecciones y cálculos para el precio del petróleo Martin Meissner

    En paralelo, desde Arabia Saudita también surgen estimaciones al alza. Umer Karim, experto en política exterior saudí del Centro Rey Faisal de Estudios e Investigaciones Islámicas en Riad, afirmó en declaraciones a Al Jazeera que un precio de al menos US$150 por barril es posible, dependiendo de la evolución del conflicto.

    Asimismo, The Wall Street Journal reportó que autoridades petroleras saudíes evalúan escenarios de precios ante una eventual prolongación de la guerra con Irán. Según funcionarios del sector, el escenario más probable considera que el crudo podría superar los US$180 por barril si las interrupciones del suministro se extienden hasta fines de abril.

    Compleja situación para Chile

    Hay que recordar que el petróleo es especialmente sensible para la economía chilena debido a que importa más del 95% de lo que consume.

    En esa línea, la discusión que ha dominado la agenda en las últimas horas tiene que ver con una posible modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles por parte del gobierno de José Antonio Kast.

    Esto ha generado controversia en el Congreso y también entre economistas por el impacto que podría tener en los precios de las bencinas y, como consecuencia de ello, en la inflación.

    La última Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, de hecho, prevé que la inflación en los próximos doce meses llegue a 3,5%, más que el 2,9% previsto en el estudio anterior para ese mismo horizonte.

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