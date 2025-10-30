SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación

Iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, generó dos asistentes de IA para agilizar la revisión en las Direcciones de Obras Municipales. Ya pasó su periodo de pruebas en los municipios de Providencia y de Maipú.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega
Andres Perez

Los largos tiempos de demora para obtener permisos de edificación ha sido una problemática discutida arduamente en la industria de la construcción. Este miércoles la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), presentaron una iniciativa para poder agilizar la tramitación de estos.

En una alianza público-privada con las municipalidades de Providencia y Maipú, lanzaron el proyecto Revi. Este contempla dos herramientas de Inteligencia Artificial que procesan documentos de texto (por ejemplo, normativas y solicitudes) para agilizar la gestión. Se estima que podrían reducir hasta en un 20% los tiempos de tramitación.

La primera de ellas se denominada “Clara Revi”, y busca entregar claridad a las empresas y personas al momento de preparar los expedientes para presentar una solicitud de permiso de edificación. De esta forma, ayudará a que los documentos estén completos y además, a entender las observaciones que pueda hacer la Dirección de Obras Municipales (DOM) y explicar cómo subsanarlas.

Por su parte, “Roman Revi”, es una herramienta para los arquitectos revisores municipales, que verifica que las solicitudes presenten todos los documentos que se piden. Además, permite consultar normativas y asiste en la redacción de actas de observaciones, cuidando la correcta aplicación de las normas.

Actualmente el proyecto se encuentra en un programa piloto en Providencia y Maipú, que se implementó durante 8 semanas, las que finalizan este 31 de octubre. En noviembre de este año se buscará lanzar una segunda versión validada.

“Sabemos que cualquier avance y disminución de los plazos va a tener un impacto gigantesco en el PIB, en el crecimiento, en el desarrollo, en la calidad de vida de las personas, y es por eso que adicionalmente al trabajo que hacemos en la contribución a la política pública, en este caso, la ley marco de autorizaciones sectoriales, quisimos también aportar en la solución y en la gestión”, dijo la gerenta general del gremio de la construcción, Paula Urenda.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, explicó que “el uso de esta nueva herramienta puede reducir los tiempos de tramitación de los permisos de edificación y obras menores, que están incorporados en la plataforma, en hasta un 25% y eso nos abre la puerta a encontrar nuevas oportunidades de mejora en los procesos de revisión para hacerlos más expeditos. El próximo paso es avanzar hacia la digitalización completa de las carpetas de los proyectos y en que los planos estén estandarizados para que puedan ser analizados por la IA".

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, indicó que esta iniciativa permitirá “hacer mucho más rápido y más eficiente todos los procesos de obtención de permisos de edificación, que muchas veces, lamentablemente, por la burocracia y por la lentitud, son una barrera de entrada a la inversión en nuestras comunas. Así que estamos bien contentos de ver cómo la tecnología, la gestión eficiente y las alianzas de colaboración nos pueden permitir darle herramientas a nuestro equipo y también al sector privado para agilizar procesos, llevar inversión y generar crecimiento y desarrollo en Maipú”.

Más sobre:ConstrucciónPermisos sectorialesDOMMunicipiosPermisologíaCChC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía detalla nexos de banda que generó caos en Río de Janeiro con Chile y descarta su presencia en el país

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

Francisco Orrego (RN): “Quiero ser el diputado de la seguridad, el que viene a poner mano dura”

Helia Molina (PPD): “Es una alternativa posible que la derecha tenga mayoría en el Congreso, es muy riesgoso”

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

Francisco Huenchumilla y potencial apoyo de Frei a Matthei: “Sería un profundo error político”

Lo más leído

1.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

2.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

3.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Fiscalía detalla nexos de banda que generó caos en Río de Janeiro con Chile y descarta su presencia en el país
Chile

Fiscalía detalla nexos de banda que generó caos en Río de Janeiro con Chile y descarta su presencia en el país

Francisco Orrego (RN): “Quiero ser el diputado de la seguridad, el que viene a poner mano dura”

Helia Molina (PPD): “Es una alternativa posible que la derecha tenga mayoría en el Congreso, es muy riesgoso”

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación
Negocios

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación

Tribunal Ambiental falla a favor de Salmonera Cooke en larga disputa con la superintendencia de Medio Ambiente

Precio del cobre supera por primera vez los US$5 en Londres y está en los mayores niveles reales desde 2011

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cerca de mil corredores se preparan para tradicional competencia de trail running en Huilo Huilo
El Deportivo

Cerca de mil corredores se preparan para tradicional competencia de trail running en Huilo Huilo

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

La respuesta de Santiago Morning tras la sentencia que le quita puntos en la Primera B por el caso Esteban Paredes

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares
Mundo

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

El Supremo de Brasil pide al gobernador de Río de Janeiro explicaciones sobre operativo policial que dejó al menos 132 fallecidos

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”