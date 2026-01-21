Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
El futuro titular de Teatinos 120 reafirmó su intención de hacer un ajuste fiscal de US$6.000 millones, y dijo que una parte importante se recortará el primer año. El economista también confesó que tiene un listado con 40 medidas que buscarán impulsar apenas asuma el gobierno, mediante decretos, leyes y gestión.
Este martes el presidente José Antonio Kast oficializó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda. Y tan pronto como este miércoles Quiroz asistió a un seminario de Clapes UC donde entregó sus definiciones de cara al cargo que asumirá el 11 de marzo.
Sobre el ajuste fiscal de US$6.000 millones que propuso Kast durante su campaña presidencial, explicó que se fijaron un recorte de esa magnitud porque “si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, 4%. Llegar al 4% el último año. Y pones la rebaja tributaria. El sistema se equilibra con US$6.000 millones de ajuste, aproximadamente”.
Quiroz dijo que “parece razonable (…) que una parte relevante se haga el primer año. Porque normalmente los ajustes que no se hacen el primer año, no se hacen. Y una segunda parte que se haga por medio de leyes, sobre todo de contención de gastos. Hay muchas que salieron de la comisión de ajuste del gasto que convocó el ministro Marcel. Vamos a tomar varias de esas ideas, son ideas buenas”.
Añadió que “hay variantes. Tengo colegas macroeconomistas destacados que me dicen que no es necesario llegar a un balance estructural a finales del cuarto año. Nosotros nos hemos propuesto como meta llegar a un balance estructural. Eso no va a cambiar”. Las medidas a las que apuntan para conseguir esa mesa son el cese de abusos, eficiencia y austeridad, enumeró Quiroz.
Las medidas para marzo
Sobre cuáles van a ser las primeras medidas prioritarias al mando de Teatinos 120, Quiroz confidenció que tiene “una hojita con colores. La hojita tiene más de 40 líneas, y cada una de esas medidas están en tres capítulos. Facilitación regulatoria, rebaja tributaria, ajuste fiscal. Y cada medida, que suman en total más de 40, tenemos anotado acá L, D o G. L es ley, D es decreto, G es gestión”.
Cada una de esas medidas también tienen colores: “La verde es que el decreto está escrito. Marrón, está en manos de los abogados. Rojo, estamos un poquito atrasados. Y queremos tenerlas todas en verde el 11 de marzo”, explicó.
Consultado sobre si llegaría con los decretos listos en marzo, respondió: “Decretos listos, absolutamente. Leyes, propuestas de ley, escritas”.
Pero aclaró que esto no significa llegar sin haber negociado nada o teniendo un consenso previo. “Hemos desarrollado personalmente más de 130 reuniones con distintas empresas, personas, con académicos, anotadas todas desde el comienzo del año 2025”.
Explicó que prefiere hablar uno a uno, en diálogo con pequeñas mesas. “Cuando hay una mesa, sobre todo si es de economistas, se produce un fenómeno muy curioso, que la profesión es muy competitiva. Entonces, cada economista trata de ser más inteligente que el otro, y no se avanza mucho”, comentó.
“Ahora, ¿Qué vamos a hacer después? Y esto quiero que quede súper claro. En materia de ley, lo que vamos a hacer es que, desde fines de febrero, cuando ya empiece a quedar claro la conformación de las comisiones legislativas, y en marzo, vamos a socializar estas iniciativas. Ya las estamos socializando a nivel más informal, con distintos parlamentarios, y las vamos a terminar de socializar, y tenemos que hacerlo con los parlamentarios. Ojalá con mayorías grandes y no por un voto. Porque cuanto más grandes sean las mayorías, mayor va a ser la percepción de que estas cosas quedan de modo permanente”, comentó.
¿Cuándo la rebaja de impuestos?
“Marzo a septiembre es un periodo donde nosotros debiésemos tener ya entregadas las leyes, pensamos que la reforma tributaria el 1 de abril”, puntualizó. “Y por tanto, en septiembre, tener ya el conjunto del resultado hecho”, sostuvo Quiroz.
Explicó que “hay cosas que se pueden hacer muy rápido. La liberalización del suelo, muy rápido. Hay cambios también de gestión que se pueden hacer muy rápido, porque hemos trabajado durante meses, yo diría que buena parte de 2025, en generar un sistema de de información para todo el proceso medioambiental, que no lo tiene ni siquiera el gobierno”.
“Siempre se dijo que era complejo lo ambiental, pero no es complejo matemáticamente, es un algoritmo y todos los algoritmos son suscriptibles a ser escritos en un programa, y lo que nosotros hicimos fue escribir el programa. El programa está escrito”, afirmó.
Respecto de si es posible rebajar la tasa del impuesto corporativo en los primeros seis meses de gobierno, Quiroz respondió: “Yo creo que sí”. En ese sentido, explicó: “En la parte más general o matriz, hay dos elementos. Hay un elemento que es un crédito tributario. Y ese crédito tributario es asociado al empleo. Sobre todo, el empleo que está más cercano a riesgos de informalidad o cesantía, que son los de salarios más bajos”.
Recordó que está subiendo la tasa de cotización por la reforma previsional y también que ha aumentado el salario mínimo.
“Todo eso lo vamos a mantener, pero tenemos que contrarrestarlo, compensarlo. Y esa compensación opera a través de un crédito tributario. Y ese crédito tributario equivale a 3 puntos porcentuales (pp.) de rebaja de la tasa corporativa, ese va a ocurrir el primer año”.
Agregó que hay otra rebaja que equivale a 4 pp., que es una rebaja estatutaria de la tasa corporativa. “Por eso decimos que baja de 27% y a 23%. Esa ocurre a lo largo de cuatro años. A eso agregamos más cosas. Y lo principal que quisiera destacar es otro crédito tributario en materia de exportación de servicios”, indicó.
