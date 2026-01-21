Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros. En la imagen, el nombramiento de Jaime Campos en Agricultura.

Jaime Campos fue anunciado esta noche como el ministro de Agricultura de José Antonio Kast y, tras la ceremonia de presentación del gabinete, abordó con la prensa cuáles serán los principales ejes de gestión en esa cartera.

El futuro secretario de Estado, quien ocupó esa misma cartera durante el gobierno de Michelle Bachelet, dijo que la primera labor es seguir ampliando la superficie regada de Chile.

En segundo término, Campos aseguró que se debía mantener la fortaleza del patrimonio fito y zoosanitario del país porque “es una de las grandes ventajas comparativas que nos permite llegar a los mercados internacionales”.

Como tercera medida, el futuro jefe de Agricultura destacó la importancia de mantener precisamente abiertos esos mercados. Cabe destacar que Chile es uno de los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio en el mundo.

Como cuarta medida, Jaime Campos afirmó que es necesario volver a incentivar el fomento forestal en Chile y, como quinto punto, hacer mayores esfuerzos en ciencia y tecnología.

“El mundo hoy día avanza a una velocidad abismante y si queremos que Chile realmente sea una potencia agroalimentaria y forestal, yo creo que por ahí está el camino que tenemos que seguir”, sostuvo.

Además de hacer un ácido diagnóstico sobre el gobierno de Gabriel Boric (“ el gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia ”), Campos abordó la crisis de los incendios en el sur de Chile.

En esa línea, comentó que la preocupación mayor están los sectores habitados, en el tema de la vivienda, más que daño agrícola.

“En esa zona específica, terrenos agrícolas prácticamente no hay”, dijo Campos, quien adelantó también que empezará a conversar con las actuales autoridades de Agricultura y a formar equipos de cara al inicio del gobierno de Kast.