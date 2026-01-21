“Revisar el marco normativo sin sacrificar estándares ambientales”: Ximena Rincón y sus primeras definiciones para el Ministerio de Energía

“El sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio”.

Con estas palabras la senadora Ximena Rincón se refirió a los desafíos que enfrentará el Ministerio de Energía, cartera que asumirá a partir del próximo 11 de marzo en el inicio del gobierno de José Antonio Kast.

Aunque no quiso entrar en demasiados detalles sobre su futura responsabilidad, la parlamentaria adelantó que se deben “revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales ”, además “recuperar la confianza entre Estado, la ciudadanía y empresas”.

“La energía tiene que ser un eje estratégico del desarrollo nacional, y eso significa que tenemos que lograr articular seguridad, suministro, carbono neutralidad y tarifas justas ”, afirmó la senadora en conversación con radio Duna.

La futura ministra de Energía abordó también el tema de la pemisología, los problemas que suponen la larga espera para concretar proyectos de inversión -como por ejemplo las líneas de transmisión eléctricas- pero también tuvo palabras de elogio para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Qué dijo Ximena Rincón sobre el Ministerio de Energía. En la imagen, junto al presidente electo Kast en el anuncio del gabinete. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“La tramitación ambiental de permisos significa al final siete o más años de demora, y eso genera desincentivos a la inversión, agrava el desacople entre el norte y el sur, zonas de generación versus zonas de consumo. Por lo tanto, este es un tema que no puedo dejar de abordar. Yo creo que el ministro Grau, el ministro de Hacienda, hizo un gran esfuerzo en perisología ”, afirmó.

Ximena Rincón fue consultada sobre cuáles serán sus cursos de acción en temas como los errores tarifarios o la eventual caducidad de la concesión de Enel. Y aunque no quiso responder de manera directa a esa consultas, sí manifestó su deseo de que el gobierno actual cumpla su labor hasta el último día de administración.