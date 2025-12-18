SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

    El titular de la cartera, Nicolás Grau, estimó que la medida tendrá un costo aproximado de US$ 1.500 millones.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo el ministro Grau sobre reajuste sector público

    Ayer en la madrugada, el gobierno cerró la negociación del reajuste salarial del sector público con un aumento de 3,4%, cifra que estuvo muy por debajo del 5,4% que habían solicitado los trabajadores.

    El pacto fue respaldado por 10 de las 16 organizaciones de la Mesa del sector Público y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó sus términos.

    La autoridad afirmó que es el cuarto año consecutivo en el que se llega a acuerdo con los trabajadores públicos y que el gobierno ha logrado construir “gobernabilidad” en torno a esa materia.

    En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado dijo que si bien el costo del reajuste se verá más detalladamente en la presentación del Informe financiero, lo calculó en torno a US$ 1.500 millones, una cifra adelantada por Pulso.

    Qué dijo el ministro Grau sobre reajuste sector público Andres Perez

    En esa línea, Grau aseguró que el reajuste “por supuesto” que estará financiado y que además es responsable desde el punto de vista fiscal e insistió en que esto quedará refrendado en el Informe financiero.

    “Creo que todos entienden, cuando uno ve los números, que este es un acuerdo que complementa de buena manera por un lado las legítimas pretensiones de las distintas organizaciones que participaron en la mesa del sector público con la responsabilidad fiscal”, aseguró.

    En esa línea, el secretario de Estado dijo que este reajuste es abordable por el próximo gobierno de José Antonio Kast en el presupuesto que le va a tocar ejecutar.

    Lee también:

    Más sobre:Nicolás GrauSector públicoReajusteSalariosSueldosRemuneraciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

    Rodrigo Durán: “El cuello de botella en IA será el cómputo, y Chile tiene una oportunidad estratégica de insertarse ahí”

    Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

    Cordero califica como “preocupante” informe de Contraloría sobre la Tía Rica

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    2.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    3.
    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    4.
    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    5.
    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”
    Chile

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

    Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

    Cordero califica como “preocupante” informe de Contraloría sobre la Tía Rica

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado
    Negocios

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

    Rodrigo Durán: “El cuello de botella en IA será el cómputo, y Chile tiene una oportunidad estratégica de insertarse ahí”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil
    El Deportivo

    Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico
    Cultura y entretención

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar