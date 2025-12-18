Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

Ayer en la madrugada, el gobierno cerró la negociación del reajuste salarial del sector público con un aumento de 3,4%, cifra que estuvo muy por debajo del 5,4% que habían solicitado los trabajadores.

El pacto fue respaldado por 10 de las 16 organizaciones de la Mesa del sector Público y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó sus términos.

La autoridad afirmó que es el cuarto año consecutivo en el que se llega a acuerdo con los trabajadores públicos y que el gobierno ha logrado construir “gobernabilidad” en torno a esa materia.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado dijo que si bien el costo del reajuste se verá más detalladamente en la presentación del Informe financiero, lo calculó en torno a US$ 1.500 millones, una cifra adelantada por Pulso.

Qué dijo el ministro Grau sobre reajuste sector público Andres Perez

En esa línea, Grau aseguró que el reajuste “por supuesto” que estará financiado y que además es responsable desde el punto de vista fiscal e insistió en que esto quedará refrendado en el Informe financiero.

“Creo que todos entienden, cuando uno ve los números, que este es un acuerdo que complementa de buena manera por un lado las legítimas pretensiones de las distintas organizaciones que participaron en la mesa del sector público con la responsabilidad fiscal ”, aseguró.

En esa línea, el secretario de Estado dijo que este reajuste es abordable por el próximo gobierno de José Antonio Kast en el presupuesto que le va a tocar ejecutar.