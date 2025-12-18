Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

“ A mí me da satisfacción poder entregar una economía en mucho mejores términos que la que nosotros recibimos ”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la evolución que ha tenido la actividad en los últimos meses y las mejores perspectivas que reflejó el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.

El instituto emisor centró su crecimiento para este año en 2,4%, y elevó la proyección que tiene para el 2026. Si en septiembre el rango era entre 1,75% y 2,75%, ahora lo sitúa entre 2% y 3%. “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”, dijo la presidenta del Central, Rosanna Costa, en el marco de la presentación del IPoM.

Con eso como telón de fondo, el ministro Grau destacó el alza en las proyecciones para la formación bruta de capital fijo (la inversión), que cerraría el ejercicio con un salto de 7% -una cifra “que no veíamos hace tiempo”- y también los esfuerzos que hizo el gobierno de Gabriel Boric por contener la inflación y evitar una recesión.

“En el acto de gobernar, una de las cosas más importantes que debiera tratar de lograr es que el país que uno entrega esté en condiciones muy distintas a las que uno recibió . Y cuando se revisa el IPoM, hay tres dimensiones en lo que esto es clarísimo. Crecimiento, inflación e inversión”, sostuvo el secretario de Estado en conversación con T13.

Qué dijo el ministro de Hacienda Grau sobre la economía. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Grau recordó que la economía chilena lleva dos ejercicios creciendo en torno al 2,5%, cifra que si bien, según sus propias palabras, “no es suficiente”, son destacables en función de cómo heredaron el gobierno.