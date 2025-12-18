SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    En su reflexión post IPoM, la autoridad dijo que, en el acto de gobernar, una de las cosas más importantes es lograr es que "el país que uno entrega esté en condiciones muy distintas a las que uno recibió".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué dijo el ministro de Hacienda Nicolás Grau sobre la economía tras el IpoM. Dedvi Missene

    A mí me da satisfacción poder entregar una economía en mucho mejores términos que la que nosotros recibimos”. Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la evolución que ha tenido la actividad en los últimos meses y las mejores perspectivas que reflejó el Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central.

    El instituto emisor centró su crecimiento para este año en 2,4%, y elevó la proyección que tiene para el 2026. Si en septiembre el rango era entre 1,75% y 2,75%, ahora lo sitúa entre 2% y 3%. “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”, dijo la presidenta del Central, Rosanna Costa, en el marco de la presentación del IPoM.

    Con eso como telón de fondo, el ministro Grau destacó el alza en las proyecciones para la formación bruta de capital fijo (la inversión), que cerraría el ejercicio con un salto de 7% -una cifra “que no veíamos hace tiempo”- y también los esfuerzos que hizo el gobierno de Gabriel Boric por contener la inflación y evitar una recesión.

    “En el acto de gobernar, una de las cosas más importantes que debiera tratar de lograr es que el país que uno entrega esté en condiciones muy distintas a las que uno recibió. Y cuando se revisa el IPoM, hay tres dimensiones en lo que esto es clarísimo. Crecimiento, inflación e inversión”, sostuvo el secretario de Estado en conversación con T13.

    Qué dijo el ministro de Hacienda Grau sobre la economía. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Grau recordó que la economía chilena lleva dos ejercicios creciendo en torno al 2,5%, cifra que si bien, según sus propias palabras, “no es suficiente”, son destacables en función de cómo heredaron el gobierno.

    “Nosotros recibimos una economía con dos problemas. Una economía que tenía una baja capacidad de crecimiento, y además, dado los desequilibrios macroeconómicos, estaba forzada prácticamente a decrecer por un par de años”, dijo Grau en relación al ejercicio 2021, cuando el PIB creció a un extraordinario ritmo de 11,7% tras la reapertura económica post pandemia, marcada por los apoyos fiscales a las familias y el impacto que tuvieron los retiros de fondos desde la AFP.

    Lee también:

    Más sobre:EconomíaNicolás GrauIPOMBanco CentralCrecimientoPIB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inauguran comisaría al interior de la estación Estadio Nacional del Metro de Santiago

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

    Rodrigo Durán: “El cuello de botella en IA será el cómputo, y Chile tiene una oportunidad estratégica de insertarse ahí”

    Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    2.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    3.
    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    4.
    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Inauguran comisaría al interior de la estación Estadio Nacional del Metro de Santiago
    Chile

    Inauguran comisaría al interior de la estación Estadio Nacional del Metro de Santiago

    “La derrota se veía venir”: Tohá reconoce que pensó que diferencia de votos entre Jara y Kast sería “un poco menor”

    Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado
    Negocios

    Reajuste del sector público: Hacienda dice que es responsable fiscalmente y que está financiado

    Rodrigo Durán: “El cuello de botella en IA será el cómputo, y Chile tiene una oportunidad estratégica de insertarse ahí”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil
    El Deportivo

    Impacto en Ecuador: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de figura del Barcelona de Guayaquil

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD
    Cultura y entretención

    El boxset de La Voz de los ’80 ahora disponible en CD

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar