Rosanna Costa: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”

“Yo tengo un compromiso con el Banco Central”, fue la respuesta enfática de Rosanna Costa, presidenta del Emisor, tras ser consultada sobre las posibilidades de asumir como ministra de Hacienda en el gobierno de José Antonio Kast.

Durante la conferencia de prensa ofrecida por el Banco Central luego de la entrega del Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre, Costa explicó que “este ha sido y sigue siendo un periodo muy importante para el banco, muy desafiante, y mi interés y compromiso es abordar los desafíos en el periodo que yo tengo en la presidencia del Banco Central hasta febrero del 2027″.

No obstante, Costa indicó que el Consejo realizará una visita protocolar al presidente electo, pues “cada vez que hay un cambio de mando presidencial hemos hecho la visita protocolar, y me parece que en esta oportunidad correspondería hacer lo mismo, pero no hemos tomado contacto”.

La presidenta del BC también fue consultada respecto de las posibilidades de que la economía crezca en niveles de 4% hacia 2029, tal como ha apuntado el presidente electo. Al respecto indicó que el crecimiento de tendencia de largo plazo está situado entre 1,8% y 2%, pero que “eso no significa que en el corto plazo no puedan haber tasas de crecimiento algo más altas sin que necesariamente sean inflacionarias, y eso va a depender de lo que llamamos el producto potencial”.

En otro tema de actualidad, respecto de la negociación sobre el reajuste salarial del sector público y sus efectos en la economía, Costa indicó que “eso aún está en un proceso de negociación, durante la mañana la mesa tuvo algunos inconvenientes, de manera que es algo que esté dentro de los escenarios. Todavía no tenemos información final de cómo eso va a decantar”.

Escenario alentador

Por la mañana, Rosanna Costa presentó el Ipom ante la Comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que sostuvo que “el análisis y las perspectivas de este informe reflejan un escenario de resiliencia global mayor al previsto, configurando un panorama externo que se muestra algo más alentador”.

En esa línea, indicó que dicho escenario “contrasta con lo que parecía más probable hace algunos meses, cuando todo apuntaba a que las crecientes tensiones geopolíticas tendrían un impacto más adverso en la economía global”.

Sin embargo, la presidenta del instituto emisor reiteró que “los riesgos persisten y debemos seguir monitoreando de cerca sus desarrollos”.

Por otra parte, apuntó que en el plano local “cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba a inicios de este año”.

En esa línea, subrayó que, respecto de septiembre, los cambios en las proyecciones de crecimiento son acotados, a pesar de que “se suman aumentos previos de la mano de un consumo privado que ha mantenido un adecuado ritmo de expansión y una evolución de la inversión que ha sido más favorable que lo esperado”.

“En todo caso, esta última sigue estando mayormente concentrada en proyectos de energía y minería, donde los factores de largo plazo tienen un mayor peso en la decisión de inversión. Un factor clave a destacar para el panorama económico nacional es que la inflación está aproximándose al 3%”, dijo Costa.

Pese a ello, advirtió que “la inflación en 3% todavía es una proyección y la tarea tampoco se acaba el día que ello ocurra. Debemos preservar y fortalecer un marco de política creíble y coherente con la autonomía del Banco Central, capaz de adaptarse a un ambiente que reconocemos más volátil y complejo. Ello exige actuar con cautela, manteniendo una economía sana, equilibrada y que vaya sumando fortalezas”.

Repunte

Consultada por los senadores respecto del crecimiento de la economía en 2025 y su evolución, Rosanna Costa señaló “el país ha ido cerrando brechas bien importantes y ha ido logrando equilibrios macroeconómicos significativos. Es un logro importante que las economías se encuentren en una situación base de equilibrio para enfrentar distintas situaciones y para construir sobre esa base”.

Por otra parte, explicó que “el mercado laboral está mostrando mejoras”, aunque apuntó que, si bien “el crecimiento de los costos laborales, que tiene incidencia en la evolución de la inflación, ha reducido sus tasas de crecimiento, el nivel es elevado”.

Respecto de la inversión, Costa comentó que desde mediados de año , y el segundo trimestre en particular, “empezamos a ver mayor movimiento en el catastro de bienes de capital”, enfocado en proyectos de minería y energía.

Sin embargo indicó que “en este último informe empezamos a ver por primera vez en forma algo más incipiente un proceso de crecimiento de inversión algo más generalizada por sectores”.

En esa línea, sostuvo que “hacia adelante proyectamos mayor movimiento en más sectores, en particular en construcción y obras, porque el sector energía tiene ciertos ciclos productivos, al principio más maquinaria, después requiere más construcción y obra, y esos movimientos se van a empezar a ver en lo que viene de 2026″.

Respecto del sector inmobiliario, Costa señaló que “lo que se ha visto recientemente es un movimiento algo mayor en ventas de vivienda, donde el programa de Gobierno ha generado cierta movilidad. Hay que esperar un poco para ver cuánto eso es aumento neto, cuánto es algo de sustitución, pero allí se está viendo algo más de movilidad en las ventas de vivienda”.

Junto con ello, los senadores también presentaron preguntas sobre los efectos del bloqueo de EEUU a la salida del petróleo desde Venezuela. Al respecto, Costa dijo que “la producción de Venezuela es algo menor de lo que solía ser, esto puede significar algo en términos del precio del petróleo pero no parece ser significativo, y hoy día todavía los mercados no dan cuenta de un cambio muy brusco.”