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    Renta4 baja precio objetivo del Ipsa ante alza de los combustibles anunciada por Hacienda

    En lo que va del 2026 la bolsa local cae 2,42%, en contraste con otras plazas la región que reportan alzas para el mismo periodo.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Andres Perez

    Implicancias sobre el retorno del Ipsa tendrán la mayor inflación y la baja en el consumo que, Renta4, estimó luego de que este lunes por la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desechó la posibilidad de que el Mepco siguiera operando tal como lo hacía en otras crisis por el precio del petróleo.

    “Teniendo en ajuste en el sector público, sumado al alza en el precio de los combustibles que se va a traducir en mayor inflación y menor consumo, estamos bajando nuestro target Ipsa a diciembre de 2026 desde 11.750 puntos a 11.250 puntos”.

    A esta hora el principal selectivo accionario del país cotiza en 10.158,54 puntos.

    En concreto, el titular de Hacienda informó que a partir del próximo jueves la gasolina de 93 octanos registrará un alza histórica de $370 por litro, en tanto, el diésel registrará un alza de alrededor de $580 por litro.

    “Con estos antecedentes, sumado al recorte de 3% en el gasto fiscal (reducción del presupuesto de 3% en todos los ministerios) que implica un menor gasto de gobierno por alrededor de US$2.600 millones, implica un efecto negativo de alrededor de un 0,8% del PIB”, dijo Renta4.

    Hasta ahora el mercado chileno ha sido el más impactado en la región por el conflicto. Según información de la corredora, en lo que va del 2026 el Ipsa pierde 2,42, mientras que el Bovespa salta 12,91% y la bolsa peruana un 12,92%. Detrás se ubica el mercado colombiano con un alza de 7,87% y el IPC mexicano, que se empina un leve 0,17%.

    El reporte de la intermediaria apuntó que, respecto de “la guerra EEUU-Israel contra Irán, continúa siendo complicado interpretar los mensajes que envían ambos bandos, más si hay una multitud de interlocutores implicados, que obligan a leer entre líneas”.

    La firma señaló que, “no obstante, el hecho de que el conflicto haya escalado hasta un punto en los que entendemos varios de los países implicados tengan interés en poner fin al mismo, junto con el anuncio de acercamientos, nos lleva, y así lo ha interpretado el mercado, a un punto que permite visualizar una resolución al mismo, sin estar este ni mucho menos asegurado”.

    “Habrá que seguir pendientes de cualquier noticia sobre posibles contactos diplomáticos, donde entendemos que cualquier acuerdo debería incluir la reapertura del Estrecho de Ormuz, entre otros temas”, sostuvo.

    Más sobre:MercadosIpsaRenta4Petróleo

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