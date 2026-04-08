La Fed refuerza cautela en medio de la incertidumbre, pero no descarta del todo un escenario de baja de tasas

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés en marzo y dejó abiertas múltiples trayectorias para la política monetaria, en un contexto marcado por presiones inflacionarias persistentes y elevada incertidumbre, todo en medio del conflicto en Medio Oriente que va en su sexta semana.

Según las actas de la reunión del 17 y 18 de marzo, el comité optó por sostener el rango objetivo entre 3,5% y 3,75%, destacando que la evolución futura dependerá de los datos y del balance de riesgos.

El documento muestra que, aunque la mayoría de los participantes considera que en algún momento será apropiado recortar tasas, el timing se ha desplazado hacia adelante.

“Muchos participantes juzgaron que, con el tiempo, probablemente sería apropiado reducir el rango objetivo (...) si la inflación disminuye en línea con sus expectativas”, aunque algunos reconocieron haber postergado “la evaluación del momento más probable de recortes” debido a datos recientes de inflación.

De las actas se desprende que, si bien la Reserva Federal mantiene la posibilidad de recortar tasas durante este año, ese escenario se ha vuelto menos probable y más dependiente de los datos.

Varios participantes señalaron que los recortes serían apropiados solo si la inflación converge hacia el 2%, mientras que otros reconocieron haber postergado el momento de eventuales bajas.

En paralelo, el mercado ya internaliza un ajuste más tardío —hacia fines de año— e incluso contempla la opción de que no haya recortes en 2026 si las presiones inflacionarias persisten.

En esa línea, las expectativas de mercado también reflejan un ajuste hacia una política más restrictiva por más tiempo. Las actas señalan que “la trayectoria esperada de la tasa de fondos federales (...) se desplazó al alza”, con un recorte “no completamente incorporado hasta diciembre” y escenarios que incluso consideran la posibilidad de alzas, cuya probabilidad subió a cerca de 30%.

MARIO TAMA

El principal factor detrás de este sesgo es la inflación, que sigue sobre la meta del 2%. Los participantes coincidieron en que “el progreso en la reducción de la inflación ha estado ausente en meses recientes” y advirtieron que el repunte en los precios del petróleo podría “aumentar la inflación en el corto plazo y retrasar la disminución” hacia el objetivo.

De hecho, la mayoría del comité considera que los riesgos inflacionarios han aumentado. “La vasta mayoría de los participantes señaló que el progreso hacia el objetivo del 2% podría ser más lento de lo esperado previamente” y que “el riesgo de que la inflación se mantenga persistentemente sobre el objetivo ha aumentado”.

En este contexto, la Reserva Federal dejó explícitamente abierta la posibilidad de moverse en ambas direcciones. Algunos miembros plantearon que podría ser necesario subir tasas si la inflación no cede: “ajustes al alza (...) podrían ser apropiados si la inflación permaneciera por sobre los niveles objetivo”.

Pese a ello, el escenario base del comité sigue contemplando una moderación gradual de la inflación, apoyada en la disipación de efectos como el alza del petróleo y los aranceles. Bajo ese supuesto, se desprende del documento que la política monetaria podría relajarse más adelante, aunque sin un calendario definido.

El enfoque, según recalcan las actas, seguirá siendo dependiente de los datos.

“La política monetaria no está en un curso predeterminado” y las decisiones se tomarán “reunión a reunión” considerando inflación, mercado laboral y condiciones financieras.