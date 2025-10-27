Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones
Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral de este domingo, al que calificó como “aplastante”, y afirmó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.
Los mercados argentinos están de fiesta. La sorpresiva victoria electoral del gobierno de Javier Milei en los comicios de ayer dan un gran impulso a las acciones trasandinas y anticipa una fuerte caída del dólar y el riesgo país.
Los papeles de empresas argentinas registran un salto de 10% en el premarket de Wall Street y en algún momento llegaron a despegarse 17% tras la euforia inicial por la victoria electoral, que asegura la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, consistente en un “swap de divisas” por US$ 20.000 millones.
La Casa Blanca, además, estaba en conversaciones con un grupo de bancos para un paquete de financiamiento adicional de otros US$ 20.000 millones.
De acuerdo Ámbito, el denominado “dólar cripto”, que opera las 24 horas, se desplomaba casi un 7% diario y perforaba los $1.490 en promedio.
Los bonos argentinos, por su parte, registran un salto de 20% en las primeras operaciones del mercado.
Riesgo país y dólar en Argentina
El riesgo país de Argentina se situaba ligeramente por encima de los 1.000 puntos, pero los expertos creen que puede llegar a situarse en torno a las 700 unidades e incluso menos, consigna El Cronista.
El tipo de cambio oficial mayorista cerró el viernes pasado en los $1.492 (casi en el techo de la banda), mientras que, en los bancos comerciales, la cotización minorista terminó en torno a los $1.515.
Los argentinos votaron este domingo para renovar el Congreso del país, en una elección que, en la práctica, revitalizó al gobierno del presidente Javier Milei. Con más del 96% de las mesas escrutadas, las cifras publicadas por la Dirección Nacional Electoral mostraron que el oficialismo representado por La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional.
En concreto, durante la jornada se renovaba a 127 diputados y 24 senadores (en ocho provincias) que serán claves para el futuro del modelo económico y político del mandatario libertario. Y el oficialismo se impuso con el 40,84% de los votos en 16 provincias: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja.
Quién también se sumó a las felicitaciones fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales.
