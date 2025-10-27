Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

Los mercados argentinos están de fiesta. La sorpresiva victoria electoral del gobierno de Javier Milei en los comicios de ayer dan un gran impulso a las acciones trasandinas y anticipa una fuerte caída del dólar y el riesgo país.

Los papeles de empresas argentinas registran un salto de 10% en el premarket de Wall Street y en algún momento llegaron a despegarse 17% tras la euforia inicial por la victoria electoral, que asegura la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina, consistente en un “swap de divisas” por US$ 20.000 millones.

La Casa Blanca, además, estaba en conversaciones con un grupo de bancos para un paquete de financiamiento adicional de otros US$ 20.000 millones.

De acuerdo Ámbito, el denominado “dólar cripto”, que opera las 24 horas, se desplomaba casi un 7% diario y perforaba los $1.490 en promedio.

Los bonos argentinos, por su parte, registran un salto de 20% en las primeras operaciones del mercado.

Mercados y riesgo país de argentina tras elecciones. Brian Snyder

Riesgo país y dólar en Argentina

El riesgo país de Argentina se situaba ligeramente por encima de los 1.000 puntos, pero los expertos creen que puede llegar a situarse en torno a las 700 unidades e incluso menos, consigna El Cronista.

El tipo de cambio oficial mayorista cerró el viernes pasado en los $1.492 (casi en el techo de la banda), mientras que, en los bancos comerciales, la cotización minorista terminó en torno a los $1.515.

Los argentinos votaron este domingo para renovar el Congreso del país, en una elección que, en la práctica, revitalizó al gobierno del presidente Javier Milei. Con más del 96% de las mesas escrutadas, las cifras publicadas por la Dirección Nacional Electoral mostraron que el oficialismo representado por La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional.

Mercados y riesgo país de argentina tras elecciones.

En concreto, durante la jornada se renovaba a 127 diputados y 24 senadores (en ocho provincias) que serán claves para el futuro del modelo económico y político del mandatario libertario. Y el oficialismo se impuso con el 40,84% de los votos en 16 provincias: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral de este domingo, al que calificó como “aplastante”, y afirmó: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

Quién también se sumó a las felicitaciones fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.



Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales.