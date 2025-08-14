Salfacorp aumenta sus ganancias en medio de mayor actividad en grandes proyectos mineros

La constructora e inmobiliaria Salfacorp tuvo ganancias por $14.387 millones (US$15,4 millones) el segundo trimestre superiores en 13,2% a los $12.707 millones del mismo periodo de 2024.

En tanto sus ventas bajaron 6,1% a $268.441 millones frente a los $285.804 millones del segundo trimestre de 2024.

Así en el primer semestre las utilidades subieron 2,2% a $24.859 millones, mientras las ventas bajaron 6,1% a $514.064 millones.

En su análisis razonado de resultados enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía dijo que las ganancias del primer semestre estuvieron en línea con lo planificado.

Agregó que en dicho periodo el negocio de ICSA mostró mayor actividad que el año anterior especialmente en grandes proyectos mineros, entre los cuales se encuentra Minera Centinela, y la unidad IACO reflejó un nivel similar de escrituración combinada y un mayor avance de construcción en proyectos DS49.

“En este semestre observamos un desarrollo positivo de nuestras operaciones y avances en proyectos estratégicos, principalmente en minería y vivienda con subsidio. Si bien el margen inmobiliario mostró una mejora, seguimos atentos a los desafíos que enfrenta este sector en los próximos años”, señaló el gerente general de SalfaCorp, Jorge Meruane Boza.

Proyectos

Al cierre de junio, el backlog combinado total alcanzó $1.976.397 millones. En paralelo, la unidad de ingeniería ICSA cuenta con un volumen de proyectos presentados y en estudio de $4,1 billones (vs. $3,0 billones a diciembre de 2024), de los cuales un 75% corresponde a iniciativas del sector minero en las distintas líneas de negocio.

En ejecución hay 121 proyectos: 73 de ICSA, IACO cuenta con 26 desarrollos inmobiliarios en etapa de construcción. En cuanto a obras DS49, existen 22 obras distribuidas en distintas regiones.

En el segundo trimestre, ICSA concretó adjudicaciones y aumentos de obras por $442.000 millones, con énfasis en minería subterránea y proyectos en Perú. Entre los principales clientes destacan Codelco —en distintas divisiones—, Lundin Mining, SQM, Metro y Urbanova (Perú), así como Manzanillo & Gas Power (Panamá y Centroamérica). Con estas incorporaciones, el backlog sumó $616.000 millones en nuevos contratos y ampliaciones durante el primer semestre de 2025.

En el negocio inmobiliario, IACO inició la venta de tres proyectos en Concepción, La Serena y Valparaíso, con una venta potencial de UF 1,6 millones. Además, fue seleccionada para desarrollar dos proyectos DS49 en la Región de Arica y Parinacota, que contemplan la construcción de 1.200 viviendas por un monto aproximado de $ 104.000 millones.