    Salfacorp cierra 2025 con alza de ganancias ante la mayor actividad de ingeniería y construcción

    La ganancias de Salfacorp se incrementaron casi un 18% hasta los US$56 millones, incluso con una mejora en el segmento inmobiliario.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Salfacorp reportó al mercado sus resultados financieros del cierre del 2025, evidenciando un alza de sus ganancias en un 17,6% versus el consolidado del año anterior, hasta alcanzar $50.611 millones (US$56 millones).

    De acuerdo a lo que explica la compañía, este desempeño se explicó en gran parte por el segmento de ingeniería y construcción que mostró mayor actividad durante el 2025, especialmente por proyectos mineros.

    En tanto, el segmento inmobiliario (IACO) reflejó un mayor nivel de escrituración combinada, en especial hacia la segunda mitad del año, así como un mayor avance de construcción en proyectos DS49. En ese sentido, Salfacorp aseguró que el segmento mostró señales de recuperación, con mayor nivel de promesas, y menos desistimientos.

    Pese a ello, los ingresos de la compañía disminuyeron un 1,8%, desde los $1.052.675 millones (US$1.160 millones), hasta los $1.033.712 millones (US$1.140 millones). Esto se explicó por menores ingresos provenientes de la unidad ingeniería y construcción (ICSA).

    El gerente general de SalfaCorp, Jorge Meruane Boza, destacó que “durante 2025, SalfaCorp registró un desempeño consistente con las proyecciones definidas para el período, tanto en resultados como en nivel de actividad en el negocio de Ingeniería & Construcción como en la Inmobiliaria. Destaco la capacidad de la compañía para mantener el nivel de backlog en un contexto de un buen avance de obras ejecutados en 2025, lo anterior a través de importantes adjudicaciones en el sector minero y construcción de viviendas sociales. Estos elementos permiten seguir avanzando en las definiciones operativas, de nuevas inversiones y financieras para los próximos años”.

    El backlog combinado total (proyectos en carpeta) de SalfaCorp al cierre de diciembre fue $ 2.089.150 millones (US$2.303 millones), lo que equivale a un alza de casi 5% versus el cierre del 2024.

    Desde Salfacorp detallaron que actualmente cuenta con 119 proyectos en ejecución. De estos, 77 corresponden a ICSA, con presencia en proyectos para clientes como Antofagasta Minerals, Codelco, Minera Escondida, SQM, Metro, Walmart, ODATA Chile y Manzanillo Oil & Gas Power en República Dominicana, entre otros. En el ámbito inmobiliario, la unidad IACO mantiene 24 proyectos en fase de construcción y 44 en etapa de escrituración, mientras que los proyectos DS49 suman 18 obras en desarrollo a lo largo del país, con un incremento en su backlog respecto al año anterior.

