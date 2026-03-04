Saval concreta compra de laboratorios Sanitas y Chemopharma.

Laboratorios Saval, perteneciente a la familia hispano-chilena Saval Prados, concretó la adquisición de las farmacéuticas Instituto Sanitas y Chemopharma. La operación, que fue anunciada en septiembre de 2024, fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a inicios de febrero de este año.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la sociedad Quilicura informó que “con fecha de hoy se ha materializado la compraventa contemplada en el contrato de compraventa de acciones y, en consecuencia, se ha verificado en favor de Laboratorios Saval S.A. la enajenación del 98,78% de la sociedad farmacéutica Instituto Sanitas S.A., incluyendo dentro de dicho porcentaje la totalidad de las acciones de propiedad de Quilicura, equivalentes al 22,49% de Instituto Sanitas S.A”.

Añadió que además se concretó la venta a Laboratorios Saval S.A. del 100% de la sociedad farmacéutica Chemopharma S.A., de la que Quilicura no es accionista.

En la operación LarrainVial actuó como asesor exclusivo de la transacción. En la parte legal, en tanto, Carey actuó como asesor legal de Saval, y Claro & Cia de Sanitas.

Acuerdo con la FNE

En febrero la FNE aprobó la operación de concentración y resolvió que “las medidas de mitigación propuestas por las partes son efectivas, proporcionales e idóneas para no reducir sustancialmente la libre competencia”.

La FNE sostuvo que luego de analizar los mercados de comercialización mayorista de productos farmacéuticos en los cuales Saval y Sanitas/Chemopharma operan, concluyó que, de ser aprobada la fusión sin medidas, se reduciría sustancialmente la competencia respecto de tres medicamentos:

Anfebutamona en comprimidos de 150 mg, comercializada bajo las marcas Buxon y Bupredol , cuyo principio activo corresponde a uno de los cinco antidepresivos más vendidos en farmacias del país.

Paracetamol/Pseudoefedrina/Clorfenamina en jarabe y Pseudoefedrina/Clorfenamina en gotas, comercializados bajo las marcas Duoval, Nastul y Trioval, “siendo esta última la marca antigripal líder en ventas en el canal retail en el país”.

Respecto a estos medicamentos, la entidad señaló que la operación acarrearía riesgos horizontales unilaterales y coordinados en los canales de comercialización retail (farmacias), institucional privado (clínicas y centros médicos) e institucional público (como hospitales y municipalidades), “que podrían provocar un aumento en los precios de los medicamentos y/o la disminución de la calidad y/o la variedad en dichos mercados, facilitando también la coordinación entre los competidores de dichos productos”.

Ante dichos riesgos Saval y Sanitas/Chemopharma ofrecieron una medida estructural, consistente en la desinversión de dos paquetes de activos vinculados con las marcas Nastul y Bupredol, junto con sus respectivos registros sanitarios y demás activos relevantes, a favor de un comprador que deberá ser aprobado por la FNE, según explicó la fiscalía en ese momento.