Scotiabank Chile ve con optimismo desempeño económica y apuesta por aumentar en segmento pymes y acelerar agenda digital

En la primera junta de accionista de Scotiabank Chile con Salvador Said como presidente del directorio, quien asumió el cargo en septiembre tras el fallecimiento de su padre José Said Saffie en junio del año pasado, la entidad bancaria reiteró sus positivas perspectvias para la econompia local y desempeño de su negocio.

“En diciembre Scotiabank cunplió 30 años en Chile, comenzamos esta nueva década orgullosos del camino recorrido, y más comprometidos que nunca con nuestros colaboradores, con nuestros clientes y con nuestro pais”, dijo Said.

En tanto el gerente general del banco Francisco Sardón señaló que tras al reciente anuncio del presidente Sebastián Piñera de elevar las ayudas fiscales para apoyar a las personas y las empresas, lo que implica aumentar el Fondo Covid de US$12.000 millones a US$18.000 millones, la entidad incrementó sus proyecciones de crecimiento económico para este año de 6% a 7%.

En este sentido indicó que estiman que el país está atravesando por la última ola de contagios por coronavirus y que que prevén que hacia fines de junio o inicios de julio, la situación comenzará a mejorar.

Focos para este año

En cuanto a las estrategias de negocios para este año Sardón dijo que estará concentradas en tres focos

El primero es aumentar la presencia en el segmento de pequeñas y medianas empresas, la cual esperan duplicar en los próximos 5 años.

El segundo es acelerar la agenda digital. Al respecto sostuvo que además de las mejoras internas esperan lanzar próximamente la apertura de cuentas corrientes y los créditos hipotecarios por esta vía.

El tercero es la expansión del negocio de Wealth Management que ya cuenta con activos administrados por US$5.000 millones en fondos mutuos, y reincorporar a las personas en los servicios que ofrece su corredora de bolsa.

Directorio

En la junta de accionistas fue ratificado de la entidad bancaria, el expresidente de BancoEstado y exgerente general de Banco de Chile, Arturo Tagle, quien se integróa la instancia en septiembre pasado.

Las diversas ramas de la familia Said tienen el 24,2% del banco, pero un acuerdo con el controlador, el grupo canadiense The Bank of Nova Scotia, que posee el 75,54%, les permite presidir el banco que absorbió al BBVA Chile. Y por eso Salvador Said Somavía asumió la presidencia en reemplazo del patriarca del clan.