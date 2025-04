Se cierra la causa que buscaba declarar ilegal a las casas de apuestas en línea con presencia en Chile

La irrupción de diversas casas de apuestas en línea en Chile desde hace un tiempo atrás encendió las alertas, principalmente parte de los casinos en Chile, el Club Hípico y la Polla Chilena de Beneficencia, y se buscaba que, por medio de una investigación del Ministerio Público, se declarara su ilegalidad. La opacidad de su propiedad, sus vínculos comerciales en Chile y operar en el extranjero eran parte de los argumentos que sostenían sus retractores.

Sin embargo, tras casi tres años desde que se interpuso la primera querella del caso, la causa terminará sin una medida que catalogue a las casas de apuestas extranjeras con presencia en Chile como ilegal. El día 11 de julio de 2025, a las 10:00 horas, en dependencias de Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizará una audiencia donde se va a comunicar que no se va a perseverar con el procedimiento.

El hecho, según explicó la Fiscalía, se da tras que se rechazó la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación por parte del tribunal.

“Habiéndose rechazado la ampliación solicitada por esta parte en audiencia del día 04 de abril de presente y de conformidad con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, comunico a US. que esta Fiscalía, con fecha 11/ABRIL/2025, ha cerrado la presente investigación y ha decidido no perseverar en este procedimiento”, dijo en un escrito legal de la causa Rossana Folli, fiscal adjunto de ÑUÑOA

Un hecho que para la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea fue motivo de celebración. “Valora(mos) la decisión del Ministerio Público de “no perseverar”, comunicada oficialmente este 14 de abril, en la investigación penal iniciada en 2021 respecto de la operación de plataformas de apuestas en línea en Chile”, dijo en comunicado.

“Este pronunciamiento reafirma lo que, como agrupación, hemos defendido desde el comienzo: que las plataformas de apuestas en línea operan dentro del marco legal vigente , aunque aún no exista una regulación específica al respecto”, agregó

Ante este contexto, el gremio abordó la necesidad de sacar adelante una iniciativa legislativa respecto a las casas de apuestas en línea. “Reafirmamos nuestra plena disposición a colaborar activamente en la discusión legislativa, en el Congreso Nacional y en los espacios técnicos necesarios para avanzar en una regulación robusta para Chile”.