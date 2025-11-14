SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio su venia final a la megalínea de transmisión que cruzará cinco regiones de Chile. Durante la noche de este jueves, la Dirección Ejecutiva del organismo calificó favorablemente el proyecto Kimal-Lo Aguirre cuya inversión alcanza los US$1.480 millones.

Hace una semana el SEA recomendó, a través del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), aprobar el proyecto, siendo este jueves el plazo límite para calificar la iniciativa. Al ser un megaproyecto interregional no tenía que pasar por alguna Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), sino que por la Dirección Ejecutiva, encabezada por la directora del organismo, Valentina Durán.

Ahora, el proyecto -mandatado por el Estado mediante el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) e impulsado por Transelec, ISA InterChile y Chile HVDC Transmission SpA- cuenta ya con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Kimal-Lo Aguirre es un proyecto histórico para el SEA, al ser la línea de transmisión de corriente continua más extensa en la historia del organismo ambiental, con una longitud de 1.346 kilómetros. La línea va desde la subestación Kimal en la Región de Antofagasta a la subestación seccionadora Lo Aguirre en la Región Metropolitana, pasando también por Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

La línea generará energía desde fuentes renovables en el norte de país y luego la inyectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la Región Metropolitana.

Se estima que la línea de transmisión -que tendrá una vida útil indefinida- inicie su operación en mayo de 2029, aunque el plazo estipulado para comenzar la construcción era durante el tercer trimestre de este año. Para la construcción se estima una mano de obra de 6.249 trabajadores, y para la operación 20.