    SEC aplica nueva multa por apagón de febrero de 2025 y ahora sanciona a AES Andes

    La sanción se suma a las ya aplicadas a Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

    Por 
    Patricia San Juan
    SEC aplica nueva multa por apagón de febrero de 2025 y ahora sanciona a AES Andes.

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), informó que sancionó a la generadora AES Andes con 50.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es $3.480.550.000, por su responsabilidad en incumplimientos a la normativa eléctrica detectados tras el apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025, hecho que dejó sin suministro eléctrico al 98,5% de la población del país, por varias horas.

    La investigación permitió establecer que durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicio se registraron indisponibilidades en sistemas de supervisión y control de instalaciones pertenecientes a la empresa, lo que dificultó la correcta y expedita ejecución de los mecanismos diseñados para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible, dijo la SEC.

    En particular, precisó, se constató que determinadas instalaciones no contaban con sistemas de respaldo plenamente operativos, situación atribuida a deficiencias en los planes de mantenimiento de dichas instalaciones.

    “Estas condiciones afectaron la disponibilidad de sistemas auxiliares y de comunicaciones esenciales durante un periodo crítico del evento, contribuyendo a retrasos en la recuperación del servicio”, afirmó la SEC.

    Otras sanciones

    Esta nueva sanción se suma a las ya aplicadas en el marco de esta investigación, las que incluyen multas contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, por lo que hasta el momento la investigación ha permitido aplicar multas por más de $33.400 millones.

    La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “esta nueva multa forma parte de la misma investigación iniciada tras el mega apagón de febrero del año pasado. Nuestro objetivo es establecer con claridad las responsabilidades y enviar una señal clara a la industria eléctrica respecto de la importancia de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad, especialmente los sistemas de respaldo y control que son fundamentales en situaciones de contingencia”.

    Añadió la investigación continúa su curso y que no se descarta la aplicación de nuevas sanciones, en la medida que se determinen responsabilidades adicionales conforme al análisis técnico y jurídico de los antecedentes recopilados.

