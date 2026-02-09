Sector minero siguió impulsando las exportaciones chilenas en enero.

Luego que en 2025 las exportaciones chilenas rompieran por primera vez la barrera de los US$100.000 millones, totalizando US$107.004,22 millones, el sector siguió teniendo un buen desempeño al inicio de este año.

Según informó este lunes el Banco Central los envíos del país totalizaron US$10.680 millones en enero, cifra que, si bien, fue menor a los US$11.285 millones anotados en diciembre, representó un aumento de 8,5% respecto a igual mes de 2025.

El alza se explicó principalmente por el positivo comportamiento de los envíos mineros, que subieron 12,1% a US$5.558 millones, impulsados, a su vez, por las ventas al exterior de cobre las que se incrementaron en 7,9% a US$4.546 millones, en medio de los precios récord anotados por el metal en los mercados internacionales.

Otros minerales metálicos como el hierro, el oro y la plata, también tuvieron un alza, mientras que los minerales no metálicos anotaron un incremento de 36,3% apoyados en el fuerte repunte del molibdeno y el litio.

Como contrapartida las exportaciones agropecuarias silvícolas y pesqueras cayeron 8,3% US$1.819 millones, explicado mayormente por el descenso en los precios internacionales de las cerezas.

Los envíos industriales, en tanto, subieron 13,9% a US$3.302 millones debido principalmente al positivo desempeño del sector alimentos.

Importaciones

Por su parte las importaciones CIF cayeron 3,8% a US$7.361 millones, esto tras el descenso de 9,7% en los bienes intermedios, que bajaron a US$3.608 millones por un menor valor de las importaciones energéticas, y la caída de 3,6% a US$2.052 millones en los bienes de consumo.

En contraste las importaciones de bienes de capital aumentaron 11,4% US$1.702 millones impulsadas por equipos computacionales, motores y vehículos de transporte, reflejando la recuperación de la inversión.

Las importaciones FOB bajaron 3,1% a US$6.869 millones. De este modo, la balanza comercial cerró enero con un superávit de US$3.811 millones superior en 38,7% al de igual mes de 2024.