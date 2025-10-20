Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados.

El Sernac informó que inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con el objeticfo que la empresa de arriendo de vehículos Awto restituya a los usuarios el dinero por servicios pagados y no utilizados tras el cierre de sus operaciones en el país.

El organismo precisó que este año ha recibido alrededor de 140 reclamos de parte de consumidores que tenían contratado el servicio con Awto.

Las personas reclaman principalmente porque, luego del cierre de sus operaciones en Chile el 30 de abril, la empresa no les devolvió el dinero pagado previamente por servicios no prestados, así como por garantías y cargas de combustible desembolsados por los propios usuarios, entre otros.

El Sernac precisó que, a través de esta gestión extrajudicial, buscará que la empresa restituya el dinero a todas las personas afectadas junto con los respectivos reajustes e intereses.

La empresa Awto ofrecía el servicio de carsharing, que consistía en el arriendo mediante una aplicación de vehículos por minutos, horas o días.

Cierre de operaciones

Sin embargo, el Sernac recordó que, debido a problemas financieros el proveedor anunció el término de sus operaciones en el país a principios de este año 2025 mediante el siguiente mensaje: “hasta el 30 de abril, continuaremos con las operaciones a los usuarios con viajes en curso, permitiendo que los usuarios finalicen sus viajes y gestionen reembolsos de créditos no utilizados. Para más detalles, nos pueden contactar por WhatsApp o correo.”

No obstante, según el organismo, una vez concretado el cese de sus operaciones, el proveedor no habría cumplido con las devoluciones comprometidas con los usuarios.

Asimismo, dijo el Sernac, los reclamos indican que los canales de atención de Awto no brindan respuestas oportunas a sus solicitudes o bien prometen fechas para devoluciones que posteriormente no se cumplen.

El organismo precisó que cuando un proveedor cierre sus operaciones de forma definitiva, éste debe devolver a los consumidores todo el dinero cobrado por servicios o productos que ya no se entregarán.

Por ello hizo un llamado a reclamar ante las plataformas del Sernac en caso de que Awto no les haya devuelto dinero haya dado respuestas evasivas sobre las devoluciones.