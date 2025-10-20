SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados

Además el organismo señaló que ha recibido reclamos de consumidores que sostienen que luego del cierre de sus operaciones en Chile el 30 de abril, la empresa no les devolvió garantías y cargas de combustible desembolsados por los propios usuarios, entre otros.

Por 
Patricia San Juan
Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados.

El Sernac informó que inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con el objeticfo que la empresa de arriendo de vehículos Awto restituya a los usuarios el dinero por servicios pagados y no utilizados tras el cierre de sus operaciones en el país.

El organismo precisó que este año ha recibido alrededor de 140 reclamos de parte de consumidores que tenían contratado el servicio con Awto.

Las personas reclaman principalmente porque, luego del cierre de sus operaciones en Chile el 30 de abril, la empresa no les devolvió el dinero pagado previamente por servicios no prestados, así como por garantías y cargas de combustible desembolsados por los propios usuarios, entre otros.

El Sernac precisó que, a través de esta gestión extrajudicial, buscará que la empresa restituya el dinero a todas las personas afectadas junto con los respectivos reajustes e intereses.

La empresa Awto ofrecía el servicio de carsharing, que consistía en el arriendo mediante una aplicación de vehículos por minutos, horas o días.

Cierre de operaciones

Sin embargo, el Sernac recordó que, debido a problemas financieros el proveedor anunció el término de sus operaciones en el país a principios de este año 2025 mediante el siguiente mensaje: “hasta el 30 de abril, continuaremos con las operaciones a los usuarios con viajes en curso, permitiendo que los usuarios finalicen sus viajes y gestionen reembolsos de créditos no utilizados. Para más detalles, nos pueden contactar por WhatsApp o correo.”

No obstante, según el organismo, una vez concretado el cese de sus operaciones, el proveedor no habría cumplido con las devoluciones comprometidas con los usuarios.

Asimismo, dijo el Sernac, los reclamos indican que los canales de atención de Awto no brindan respuestas oportunas a sus solicitudes o bien prometen fechas para devoluciones que posteriormente no se cumplen.

El organismo precisó que cuando un proveedor cierre sus operaciones de forma definitiva, éste debe devolver a los consumidores todo el dinero cobrado por servicios o productos que ya no se entregarán.

Por ello hizo un llamado a reclamar ante las plataformas del Sernac en caso de que Awto no les haya devuelto dinero haya dado respuestas evasivas sobre las devoluciones.

Más sobre:SernacAWTO

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

Las propuestas de Kast para un país “más inclusivo”: desde la adecuación de espacios públicos a promover campañas que fomenten empatía con personas con autismo

Con apariciones en la franja y en terreno: RN busca capitalizar figura de Piñera en campaña parlamentaria

Lo más leído

1.
Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

Marruecos escribe su historia más grande en Chile: reduce al favorito Argentina y logra por primera vez el Mundial Sub 20

2.
Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

Cadem: Jara mantiene liderazgo en carrera presidencial, pero pierde contra la oposición en escenarios de segunda vuelta

3.
“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

4.
Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

5.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

Soy médico y este es el sustituto del azúcar más saludable de todos los endulzantes

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

¿Qué tan dañina fue la caída de Amazon Web Services?

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Cómo fue el asalto al museo del Louvre en París y qué joyas “invaluables” robaron

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Escritorio regulable eléctrico: ¿una herramienta útil o puro humo?

Servicios

Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo

Cuándo es el próximo debate presidencial y cómo verlo

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal
Chile

“Necesitamos liderar con el Presidente”: ACHM solicita a Boric agilizar proyecto de ley de Seguridad Municipal

Boric insta a “revisar bien” las propuestas de los candidatos y desliza nuevo dardo contra Kast por eventuales “recortes”

Fiscalía decide no perseverar en investigación por fallida compraventa de la casa de Salvador Allende

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados
Negocios

Sernac inicia proceso con Awto para que restituya dinero de servicios no prestados

Se inicia la temporada de cruceros en Valparaíso, San Antonio y Punta Arenas: el calendario, los detalles y sus hitos

El escape de fiestas patrias: ¿Dónde viajaron los chilenos en septiembre?

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia
Tendencias

Los 3 cambios clave que Rodrigo Paz planea implementar como nuevo presidente de Bolivia

Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con un avión en el mar y dos muertos en Hong Kong

Por qué el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales

El duro informe arbitral que refleja la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC
El Deportivo

El duro informe arbitral que refleja la invasión a la cancha de los barristas de Everton en el duelo contra la UC

Un proyecto del Rey Mohamed VI que solo suma éxitos: las claves del plan de Marruecos, nuevo campeón del Mundial Sub 20

La curiosa agresión de Erick Pulgar a Jorginho en el Flamengo que llama la atención en Brasil

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

La mente detrás de La Tortuga Roja, la joya muda de Ghibli: “Nunca fue un blockbuster, no estaba destinado a serlo”
Cultura y entretención

La mente detrás de La Tortuga Roja, la joya muda de Ghibli: “Nunca fue un blockbuster, no estaba destinado a serlo”

Día del cine 2025: estrenos y novedades para ver a precio rebajado

Acústico y con temas de Lucybell: la primera presentación de Claudio Valenzuela tras el adiós de la banda

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”
Mundo

Trump cree que Ucrania “aún puede ganar la guerra” aunque “puede pasar cualquier cosa”

“No les da un cheque en blanco”: Cómo el voto del “evismo” fue clave en el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Lula advierte del riesgo de una “intervención” en la región tras las palabras de Trump sobre Venezuela

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca